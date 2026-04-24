Tras caso de hostigamiento en el INER, Salud impulsa estrategia para mejorar bienestar de médicos residentes

A una semana de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informara la destitución de una funcionaria del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por hostigamiento laboral, la Secretaría de Salud presentó una serie de cápsulas audiovisuales enfocadas en visibilizar los retos y condiciones que enfrentan médicos residentes en el país.

La iniciativa, titulada “Cuidarte para cuidar: bienestar y formación en la residencia médica”, busca abrir el diálogo sobre salud mental, condiciones laborales y entornos de formación en el sistema de salud, en un contexto marcado por denuncias de abuso y desgaste profesional.

La destitución se dio luego de que una médica residente denunciara por hostigamiento a la titular de la Subdirección de Cirugía del INER, quien también se desempeñaba como profesora del Programa de Especialización en Cirugía Cardiotorácica.

El caso reavivó cuestionamientos sobre prácticas arraigadas en la formación médica, donde históricamente se han normalizado dinámicas de hostigamiento, jerarquías rígidas y exigencias extremas.

#ComunicadoSalud



Impulsa Secretaría de Salud entornos dignos y saludables en residencias médicas



➡️ https://t.co/hpXhiSTe23 pic.twitter.com/MHPpid7oJD — SALUD México (@SSalud_mx) April 24, 2026

Durante la presentación de las cápsulas, la directora general de Calidad y Educación en Salud, Laura Cortés Sanabria, subrayó que la formación de especialistas no puede desligarse del bienestar emocional.

“No podemos brindar una atención digna, segura o compasiva, si quienes se están formando lo hacen desde el desgaste y la presión”, afirmó.

La funcionaria señaló que el reto implica romper con viejos paradigmas que durante décadas marcaron la residencia médica, y reconoció que las nuevas generaciones están cuestionando prácticas que antes se aceptaban en silencio.

En un mensaje, el subsecretario Eduardo Clark destacó que formar especialistas no solo implica desarrollar habilidades clínicas, sino también garantizar entornos de respeto y colaboración.

“Cuando cuidamos a quienes nos cuidan, fortalecemos todo el sistema de salud”, expresó.

En la misma línea, Nancy Evelyn Aguilar Gómez, directora de área, señaló que las cápsulas surgen de la necesidad de visibilizar cómo viven realmente los residentes su proceso formativo.

“Durante años se instaló la idea de que formarse implicaba resistir y aguantar. Hoy sabemos que cuidar a quienes se están formando no es opcional”, dijo.

El director del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Eduardo Ángel Madrigal de León, enfatizó que la salud mental es clave para ejercer la medicina con empatía.

“Para poder tener empatía necesitamos salud mental, control emocional y madurez emocional”, señaló, al recordar que la residencia es una de las etapas más exigentes en la vida profesional.

La Secretaría de Salud informó que esta iniciativa forma parte de una estrategia nacional orientada a construir ambientes académicos saludables, prevenir el desgaste profesional y mejorar la calidad de la atención médica desde la formación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL