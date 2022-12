Por asesinato de juez en Zacatecas lanzan “desesperado reclamo de paz”

Organizaciones y especialistas en temas de seguridad advirtieron que es urgente implementar las acciones necesarias desde el Poder Judicial y las instancias de seguridad y procuración de justicia, para frenar las agresiones en contra de magistrados y juzgadores.

Ayer, el juez de Control Roberto Elías Martínez murió, casi 24 horas después de haber recibido dos impactos de arma de fuego, cuando se encontraba afuera de su domicilio en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

El juzgador fue atacado por un grupo de hombres armados alrededor durante la mañana del sábado cuando salía, a bordo de su automóvil, de su domicilio ubicado en la colonia Real del Sol.

Muchos de los ataques que hacen a miembros del Poder Judicial es porque deben ser jueces que normalmente van a dictar sentencia conforme a la ley y a la Constitución, y a lo mejor hay intereses de la delincuencia organizada que no les convienen las resoluciones

Juan Carlos Pérez Góngora

Presidente de México Justo

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a un hospital de la zona debido a que los tiros que recibió hicieron impacto en la cabeza, pero la mañana de este domingo se informó que falleció.

El magistrado presidente del Poder Judicial de Zacatecas, Arturo Nahle García, lamentó el asesinato del juez, a quien calificó como uno de los “más competentes y comprometidos con el alto valor de la justicia”.

“El homicidio del juez Roberto Elías Martínez nos indigna y nos suma al desesperado reclamo de paz de Zacatecas. Abrazamos a su familia”, escribió en redes sociales.

Por su parte, el gobernador de la entidad, David Monreal, condenó el ataque y aseguró que no quedará impune, por lo que pidió a la Fiscalía General del estado dar con los responsables.

Los poderes judiciales de Hidalgo, Durango, Morelos, Veracruz y Chihuahua, así como partidos políticos y funcionarios, mostraron su rechazo a la violencia en Zacatecas tras el asesinato del juez de Control.

Tenemos que presionar a la autoridad para que investiguen los homicidios y todos los demás delitos (...) porque si no va a ser muy fácil que presionen a cualquier juez para que determinen una situación favorable a algún acusado de un delito grave y si no lo hace lo van a matar

Fundar

Organización civil

El presidente del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, denunció que la muerte del juez es “una muestra más de la creciente ola de violencia que atraviesa el país, la impunidad y la fallida estrategia de abrazar a los criminales”.

Del mismo modo, el diputado federal panista Miguel Varela, originario del estado, manifestó su condena por el crimen del juez Roberto Elías Martínez y señaló que “la inseguridad en nuestro estado está desbordada, y sin un plan, ni una escucha por parte de las autoridades”. De igual manera se expresó la senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya, quien lamentó el asesinato.

Algunas organizaciones locales que hicieron pública su condena fueron el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coparmex Zacatecas y el Colegio de Abogacía de Fresnillo, entre otras, las cuales condenaron la violencia que padecen en la entidad.

La Razón consultó a organizaciones civiles y especialistas, quienes señalaron que, además de los actos de violencia de la que son sujetos los juzgadores, el otro problema al que se enfrentan son los ataques que reciben desde el Poder Ejecutivo.

El presidente de la organización México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora, señaló que están debilitando a los órganos judiciales federal y estatales desde dos frentes: desde Palacio Nacional y desde la delincuencia organizada.

La defensa de los juzgadores se debe hacer desde dos ámbitos, tanto en lo que corresponde al respeto a la independencia judicial como con la implementación de un sistema especial para que juezas y jueces sean protegidos (…) debe ser desde el CJF

José Antonio Ortega

Presidente del CCSPJS



“Concretamente, muchos de los ataques que hacen a miembros del Poder Judicial, es porque deben ser jueces que normalmente van a dictar sentencia conforme a la ley y a la Constitución, y a lo mejor hay intereses de la delincuencia organizada, a los que no les convienen las resoluciones y esas son las agresiones a las que se están enfrentando.

El también presidente del Consejo Empresarial Mexicano señaló que en México se debe considerar incluso la implementación de mecanismos de protección, como el que implementaron en su momento en Colombia.

En la organización Fundar se puntualizó que la defensa de los juzgadores se debe hacer desde dos ámbitos, tanto en lo que corresponde al respeto a la independencia judicial como con la implementación de un sistema especial para que juezas y jueces sean protegidos.

La organización coincidió en que debe implementarse un esquema de protección especial: “Que se les proteja para que puedan seguir cumpliendo con su mandato”.

Al respecto, José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), señaló que, contrario a lo que afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad, los homicidios en el país se han incrementado.

Apuntó que la violencia es un problema grave que se está viviendo en diversos sectores, sobre todo por la impunidad que prevalece, porque los asesinos saben que no se enfrentan a un castigo ante sus ilícitos.

Dijo que, particularmente en el caso de los jueces, son objeto constante de presión, por lo que advirtió que, si no se atiende esta situación, el fenómeno del crimen de juzgadores crecerá en todo el país.

“Tenemos que presionar a la autoridad para que investiguen los homicidios y todos los demás delitos, pero especialmente los homicidios dolosos, porque si no, va a ser muy fácil que presionen a cualquier juez para que determinen una situación favorable a algún acusado de un delito grave y, si no lo hace, lo van a matar, como ya ha habido otros homicidios en contra de juzgadores. No es el primero que se da ahora en Zacatecas, ya ha habido en otros estados y esto puede crecer”, manifestó.