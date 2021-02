Multiplican fraude en 8 estados a nombre de la Secretaría de Bienestar

“Yo soy albañil y me quedé sin trabajo por la pandemia. Cuando me dijeron que me iban a dar 120 mil pesos me emocioné y hasta invité a 13 personas de la familia. Dimos tres mil 800 pesos cada quien por el trámite; fueron casi 50 mil pesos que dimos entre todos y pues era fraude”.

Así lo narra Rodrigo González, habitante de Tulancingo, Hidalgo, una de las más de cuatro mil personas que han sido defraudadas en el país por individuos que se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría del Bienestar.

Los fraudes, registrados en entidades como Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Sinaloa y San Luis Potosí, son efectuados por sujetos vestidos con chalecos color guinda y que portan credencial personalizada a nombre del Gobierno Federal.

Su estrategia es acercarse a los ciudadanos, principalmente de bajos recursos, y les dicen que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador les está dando un apoyo por la pandemia.

“A mí se me acercó una mujer de nombre Juana Rivera Peña, ella vive aquí mismo, en Toluca. Nos dijo que el gobierno estaba dando apoyos por la pandemia por 120 mil pesos, se identificó, nos pidió un pago por inscripción al programa de tres mil 800 pesos, cuando pagamos nos dio un recibo de pago y hasta una hoja con sellos que del gobierno y de la Secretaría de Economía, que porque era programa conjunto del Bienestar con Economía; la hoja hasta tenía un código QR que al escanear pues sí aparecía mi nombre y todo en el sistema, pero pasó el tiempo y finalmente no nos llegó nada, era una estafa”, detalló Carmen González, habitante del municipio de Villa Victoria, en el Estado de México.

Crean grupos contra los fraudes

La Razón platicó con ciudadanos de ocho entidades, quienes, al igual que Carmen, fueron estafados. Entre ellos crearon grupos para proceder penalmente contra quien resulte responsable y sólo en esas entidades ya son más de cuatro mil personas las que se han sumado a la denuncia.

La Secretaría del Bienestar confirmó que este tipo de fraudes se dan en todo el territorio nacional; sin embargo, no lleva un conteo oficial, pues en la mayoría de los casos no hay denuncia.

Por ello, la dependencia lanzó una campaña informativa para advertir a los ciudadanos.

“Hemos detectado, sobre todo en redes sociales, supuestos beneficios a nombre de la Secretaría del Bienestar que son falsos; la secretaría no pide dinero para los programas sociales, los programas son un derecho de las personas y se entregan de manera directa, sin intermediarios; por ello, pedimos estar alertas”, señaló el director de Comunicación Social de la dependencia, Fernando Vásquez.

Explicó que los fraudes se cometen principalmente en dos modalidades: “una es que les piden dinero de manera presencial y entregan documentación apócrifa que supuestamente acredita la entrega del recurso y la otra es que les dan una tarjeta y les piden que depositen 300 pesos para activarla. Ambas son completos fraudes”, puntualizó.

Este rotativo contactó a Juana Rivera Peña, una de las señaladas, quien reconoció que ella consiguió a 650 personas bajo la promesa de que sería beneficiada con uno de los préstamos por 120 mil pesos.

“Yo estaba en una estética y llegaron estas personas a ofrecerme el apoyo. Luego me dijeron que no fuera egoísta, que ayudara a más personas, y así me fueron metiendo, me llevaron a Oaxaca y a Hidalgo a ofrecer los préstamos, pero yo no obtengo ni un solo peso de la gente”, detalló, aunque no mencionó los nombres de quienes supuestamente la contrataron, bajo el argumento de temor a represalias.

Señalan a diputada de Morena

Además de Juana, el señor Raymundo Martínez Medina, quien aseguró ser médico de profesión, pidió dinero a 320 personas de los municipios de Toluca, Lerma y Zinacantepec, en el Estado de México.

Él sostuvo que tiene pruebas de que la gente que los engañó son empleados de una diputada federal de Morena.

“Lo que queremos es ayuda, no que nos perjudiquen, por eso doy la cara, porque hay gente que ya se puso muy feroz (y piden) que les regresemos su dinero; hay gente que dio tres mil 800, pero también otros que dieron 40 mil, 65 mil, hubo uno que dio un millón y medio para que le dieran 10 millones supuestamente, pero a nosotros también nos engañaron.

El dinero se lo dimos a estas personas, quienes, con documentos, nos hicieron creer que era real, nos citaban en la casa de una diputada y, aunque ella no estaba en las reuniones, tenemos fotos y pruebas que vamos a mostrar ante un juez. Queremos llegar al fondo; ya hicimos nuestra demanda y estamos esperando para hacer una ampliación de declaraciones. Tenemos muchísimo que declarar”, puntualizó.

Raymundo Martínez manifestó que, por temor, no mostraría la denuncia a este periódico.

En tanto, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Fiscalías estatales de los ocho estados confirmaron no tener denuncias al respecto.