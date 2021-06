Necesario estar alerta ante rebrotes de COVID-19 en estados: Diputados federales

Diputados federales aseguraron que es necesario estar alerta ante el repunte de contagios por COVID-19 en ocho estados del país, toda vez que es necesario seguir las recomendaciones sanitarias y no bajar la guardia ya que la emergencia sanitaria no ha terminado.

En entrevista con La Razón, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez Galván, aseguró que el problema es el relajamiento de las medidas sanitarias, porque las personas piensan que ya se terminó la pandemia.

“Hay que estar muy atentos y alertas, ya que la gente se está confiando de más. Cada vez que un estado pasa a semáforo verde y se abre, la gente se relaja y ya no sigue las recomendaciones porque piensa que el riesgo ya se fue. Todavía no estamos del otro lado y por eso la evidencia más cercana es que hay repuntes, por ello se deben tomar medidas inmediatas”, aseveró.

La legisladora de Morena señaló que las personas están eliminando las medidas de precaución y haciendo caso omiso a todo lo sanitario, por ello hizo un llamado a seguirlas porque el país ya no está en condiciones de aguantar una nueva pandemia.

Se debe poner atención en todo el país

Por su parte, Anita Sánchez, de la misma Comisión, explicó que no solo se debe poner atención a los estados que tiene repunte, sino a todo el país, ya que en las zonas costeras es normal que exista aumento en los contagios por la llegada masiva de turismo.

“Hay que considerar que en las costas vamos a tener más repuntes porque hay más tránsito turístico, pero se debe hacer hincapié en las medidas de salubridad, ya que las personas comenzaron a relajarse y ya no seguir las medidas, además, cada pandemia tarda en salir de la sociedad al menos en dos años, por ello se deben reforzar las medidas para salir lo antes posible”, detalló.

La legisladora dijo que es importante que la gente en los estados de Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, se sigan vacunando, toda vez que la mayor protección es necesaria para evitar nuevos rebrotes.

En tanto, la diputada de PAN, Silvia Garfias, explicó que los principales factores para el rebrote en los estados son el acceso a las vacunas y el relajamiento de las medidas sanitarias, toda vez siguen llegando a “a cuenta gotas” las dosis a las entidades.

“No hay vacunas y llegan pocas, yo he visto personas que se tardan hasta cinco horas formados para que les digan que ya no hay vacunas; aparte la gente está relajando las medidas sanitarias y eso no se debe hacer]”, estimó.

La panista aseveró que es importante que las autoridades envíen más vacunas a los estados con rebrote, para evitar más contagios.

