Necesario exigir resultados a los políticos en vez de pelearse por ellos, afirma Xóchitl Gálvez

La precandidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz pidió a la ciudadanía no pelearse por los políticos, sino exigirles que resuelvan los grandes problemas por los que atraviesa México

A través de un videomensaje recordó en su tercer día de actividades en la ciudad de Nueva York, que apenas este viernes un grupo de manifestantes protestó por su presencia en la localidad, aunque precisó que las muestras de odio y de rencor, solo muestran la división que existe en el país.

“Obviamente hubo a quienes no les gustó que estuviera aquí, protestaron; llenos de odio, coraje y rencor Esta división no abona a nadie, por ello yo les diría que no se peleen por los políticos, mejor exíjanles que resuelvan los graves problemas del país como la inseguridad, medicamentos, el campo”, dijo.

Por ello, llamó a la gente en no caer en divisiones, sino en trabajar de manera conjunta para resolver los problemas que aquejan al país

Por otra parte, dijo que en Nueva York las cosas han salido muy bien, pues el día de ayer tuvo una gran reunión con inversionistas que quieren seguirlo haciendo en México y que desean que el nearshoring sea una realidad, pero lo único que piden es que haya Estado de derecho, seguridad y energía, lo que consideró factible.

“Me reunió con jóvenes mexicanos que trabajan en Nueva York y tienen todas las ganas de regresar a México para aplicar sus conocimientos, pero lo que me piden es que haya apoyos y que el Conacyt siga apoyando a aquellos que se quieren dedicar a la investigación”, explicó.

