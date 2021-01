Noche sin tregua

Cae el atardecer, más no llega el descanso. Paramédicos aguzan sus sentidos para responder al llamado de auxilio de enfermos por Covid-19. Con su carga preciosa recorren la Ciudad de México una, dos, las veces que sean necesarias en busca de un hospital que pueda recibir a los pacientes. Algunas veces tienen éxito, otras no, pero no tienen permitido claudicar. En un país que ya supera un millón 771 mil contagios, bajar la guardia sería catastrófico.

Paramédicos aguzan sus sentidos para responder al llamado de auxilio de enfermos por Covid-19. Foto: Daniel Aguilar, La Razón

