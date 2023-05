Norma Piña empoderó a jueces al declarar que son 'autónomos', reclama AMLO

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, empoderó a los jueces al decir que son autónomos en sus decisiones, subrayó este jueves Andrés Manuel López Obrador.

“Pero sale un violador, un narcotraficante, dicen el gobierno; no, no, es un juez que pertenece al Poder Judicial y como ahora la presidenta del Poder Judicial, la presidenta de la Suprema Corte, lo primero que declaró es los jueces son autónomos, entonces los empoderó con ese argumento, y sí desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley, pero fue darles manga ancha”, acusó el Presidente.

#ConferenciaPresidente | Jueves 25 de mayo de 2023 https://t.co/uBAm4gOh9k — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 25, 2023

Agregó que es necesario que se democratice al Poder Judicial, pero eso no le gusta a sus opositores que han visto una forma de lucrar con jueces a conveniencia.

“Pero hay que democratizar al Poder Judicial, y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministro,s y eso no les gusta a los conservadores”, destacó.

López Obrador minimizó la iniciativa presentada por el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, para solicitar su remoción por desacato judicial. Para el mandatario esta intención no es nueva y ya los enfrentó con éxito en el pasado.

“Es como la declaración de non grato del Perú, sí pero no me preocupa ya los he enfrentado, el desafuero fue eso, se pusieron de acuerdo, se amacollaron el PRI, el PAN, Fox y la Suprema Corete, los enfrenté a todos ellos la Suprema Corte de aquel entonces, el presidente Fox, el PRI y el PAN y ¿quién creen ustedes que me sacó a flote?, el pueblo que es mucha pieza.

"Tuvieron que dar marcha atrás cuando (Emilio) Chuayffet que ya había llegado a un acuerdo con Fox y su expresión fue peculiar dijo 'se nos rajó Fox', y los de la Corte estaba (Mariano) Azuela y todos los ministros sacaron un manifiesto en contra mía, más los del PAN, me desaforaron, nada más que no pudieron; entonces los conozco muy bien”, dijo el mandatario.

fgr