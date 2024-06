Noroña asegura que Sheinbaum le hizo un ofrecimiento que valorará

El diputado Gerardo Fernández Noroña aseguró que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, le hizo un ofrecimiento que someterá a valoración, aunque aseguró que él es un parlamentario que se quedará con la posición que alcanzó en el Senado de la República.

Esta tarde se reunió con la morenista en su casa de transición. A la salida comentó que la relación que ambos mantienen es de “mucho caiño y mucha coincidencia” en donde se estableció un compromiso por procurar la unidad del movimiento de la 4T.

“La verdad es que tenemos una relación de mucho tiempo, de mucho cariño, de mucha coincidencia; entonces, muy bien, muy buena reunión, (el) compromiso fundamental (es) cuidar la unidad del movimiento, eso es lo central”, recalcó.

Tras reunirse con Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) dijo que la virtual presidenta electa le "planteó algo que voy a valorar".



Al cuestionarle sobre si hubo cambios respecto al cargo que ocupará en los próximos meses, respondió que ese “no es el asunto”; sin embargo, adelantó que sí le planteó un ofrecimiento sobre el que no quiso dar más detalles.

“Me parece que eso no es lo sustantivo si me planteó algo que voy a valorar… Si no lo voy a aceptar ¿para qué lo digo? y si lo acepto también ¿para qué lo digo? lo voy a pensar, ya dije que yo me voy a quedar, ya lo comenté. Yo soy un parlamentario”, declaró.

Sin embargo, se manifestó satisfecho porque para él “lo más importante” fue que le refrendó la apertura al diálogo.

“Me parece muy importante que ella me haya refrendado el que la comunicación es expedita y abierta. Es un privilegio y una responsabilidad, yo le agradezco mucho ese nivel de confianza y ese me parece el cargo más importante que cualquier otro que pudiera tener, el acceso permanente”, dijo.

