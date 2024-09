Noroña cuestiona justificación de retención de Daniel Barreda; MC exige informe detallado

Gerardo Fernández Noroña sugirió que el senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano (MC), pudo haber fabricado su retención en Campeche como excusa para no votar en la reforma al Poder Judicial, mientras Clemente Castañeda, líder de la bancada de MC, solicitó a Noroña un informe sobre las medidas tomadas para proteger la inmunidad y libertad de Barreda.

El senador de Morena, y presidente del Senado, reclamó que los medios de comunicación difundieran las declaraciones de que estuvo retenido, “donde se da por bueno todo lo que dice, y no lo cuestionan en lo más básico. No le hace, pero reproducen lo que él dice como si fuera palabra divina”.

Cuestionó “¿cómo lo retuvieron?, lo amarraron, le cerraron las puertas, lo incomunicaron, lo amordazaron. ¿Qué fue lo que hicieron para tenerlo retenido?”.

Acusó que Daniel Barreda no tiene excusas para decir por qué faltó e insistió: “que diga la verdad, ahora sí que como decía la Sonora Santanera: que diga la verdad desnuda, queremos la verdad desnuda. Que diga qué pasó”.

Aseguró que es “una hipótesis plausible” que el senador emecista usara de coartada el faltar a la sesión pues él dudaba de cuál era el sentido de su voto, y así de alguna forma eximirse de no votarla a favor o votarla en contra, y añadió: “Me parece. O sea, yo no especulo, pero me parece una hipótesis plausible. Dicho en castellano claro, yo creo que esa es una buena posibilidad”.

Fernández Noroña también dio a conocer que Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, le envió un oficio este miércoles, solicitándole el descuento de un día de la dieta del senador Barreda por la falta que tuvo a la sesión del 10 de septiembre pasado, en la que se votó la reforma judicial.

“El senador Daniel Barreda Pavón no pudo estar presente en la sesión del 10 de septiembre por causas de fuerza mayor, públicamente conocidas. A petición del senador le solicito se haga el descuento del día citado”, señala el oficio.

El presidente del Senado, replicó: “si el senador Barreda estuvo retenido, ¿por qué le vamos a descontar su ingreso? ¿Por qué nos comportaríamos de esa manera? ¿Por qué pide el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano que se le descuente el día, sí fue víctima de un atropello? ¿No sería un atropello sobre una injusticia lo que me está pidiendo?”.

Adelantó que al senador Barreda no se le descontará el día y emplazó a Movimiento Ciudadano a que “nos digan qué pasó para poder intervenir”.

Por la noche, la bancada de Movimiento Ciudadano envió otro oficio solicitando al senador Gerardo Fernández Noroña, un informe pormenorizado y documentado, y la evidencia correspondiente de las acciones emprendidas para cumplir con su obligación legal de salvaguardar la inmunidad constitucional, la integridad física y la libertad del senador Daniel Barreda, quien estuvo 12 horas incomunicado por autoridades de Campeche el pasado 10 de septiembre.

La bancada naranja en el senado solicitó que se informe la forma de “salvaguardar la inmunidad constitucional del senador Daniel Barreda Pavón de la detención, o bien, respecto a cualquier otra actuación de autoridad judicial o administrativa que obstaculizara o impidiera el desempeño del senador Daniel Barreda de su cargo”.

Además de “garantizar la integridad física y la libertad del senador Daniel Barreda Pavón con la finalidad de que pudiera ejercer su derecho de participar en la sesión plenaria del Senado de la República”.

