En nueva era migratoria alertan vulnerabilidad de madres con hijos

Las madres migrantes ya no dejan a sus hijos en sus países de origen, ahora viajan con ellos. Areli Díaz, abogada especializada en derechos de migrantes, resaltó que, a diferencia de “hace cinco años, las madres migrantes ya no viajan solas, sino en grupo, con sus hijos, pues huyen en busca de una mejor vida y para dejar la violencia que viven en sus países de origen”.

La especialista del fenómeno migratorio y egresada de la Universidad de Ciudad Juárez dijo a La Razón que antes, las mujeres decidían emigrar y dejar a sus hijos en sus localidades, pero en la reciente llegada de migrantes a Ciudad Juárez, se ha notado un aumento del 64 por ciento de mujeres madres de familia, y la mayoría de ellas viaja con dos y hasta cuatro niños de entre cuatro y ocho años de edad.

“Hay muchos temas que quedan en el aire con el término del Título 42, pero los grupos más vulnerables son los de las mujeres que van con niños, en su mayoría son madres solas. Las filas en Juárez-El Paso están inmensas; en la puerta 40 se forman tres filas y la Patrulla Fronteriza los recibe en grupos de 30 o 40”, dijo la litigante.

Comentó que en uno de los grupos van familias y éstas pueden ser con padre y madre, “pero se nota a simple vista que el modelo familiar ha cambiado; ahora son más familias con sólo la madre a cargo; no tenemos el dato exacto, pero de vista son más mujeres que familias completas; en el grupo dos, van mujeres solas, y en el tres van hombres solos”, indicó.

La experta explicó: “Algunas de las chicas con las que he trabajado de cerca me han comentado que dentro del caos hay cierto orden, ya que ellos mismos se están organizando y anotando un número en el brazo, y más allá de eso, también están anotados en una lista, pero hay cierto tratamiento para las mujeres migrantes que van con niños; muchas de ellas llegan ya al cruce muy agotadas porque no sólo se cuidan ellas, sino a sus hijos”.

La abogada refirió que la sociedad civil se ha organizado en esa zona para ofrecer apoyo a las mujeres que intentan cruzar la frontera con sus pequeños. También comentó que las madres migrantes presentan ansiedad, enfermedades gastrointestinales y enfermedades dermatológicas.

De acuerdo con Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande en el sur de Texas, desde el pasado viernes 5 de mayo y hasta el 10, se registraron al menos 18 vuelos con 135 migrantes cada uno, luego de que fueron recibidos diariamente en McAllen para su procesamiento y expulsión del país bajo el Título 42, y de entre esas deportaciones, por cada 135 migrantes, 45 son madres con hijos.

A unas horas de que se pusiera en marcha el Título 8, la funcionaria federal dijo que ya no habrá expulsiones del vecino país del norte, sino “repatriaciones a sus países de origen y con récord migratorio, registrándose un alto índice de mujeres en esta nueva ola”.

Para las madres migrantes, este 10 de mayo no hubo festejo. “Había mucho nerviosismo para nosotras. Para nosotras el mejor regalo es poder tener esa cita y solicitar el asilo en Estados Unidos, darle una vida mejor a nuestros hijos. Yo diario traigo dolor de estómago, pero la verdad me lo aguanto; pedí que me dejaran pasar sin ninguna traba con todos mis hijos, que vienen aquí conmigo”, dijo Yesenia Saraí Gallegos Pérez, migrante salvadoreña.

En entrevista con La Razón, mencionó que se ha enfrentado a todo tipo de problemáticas desde su salida de El Salvador y comentó que intentó sacar una cita de CBP One, pero el sistema se lo ha impedido y además se topa con la barrera de no saber usar las herramientas tecnológicas que requiere para completar una solicitud.

“En nuestra desesperación, hasta nos enfermamos; yo me quedé ya aquí en la puerta 42 con mis hijos, pero hace calor, tienen hambre, y prefiero que si nos traen comida las personas que nos ayudan, coman ellos. Llevo dos meses y medio estando aquí, pero no sé qué va a pasar esta noche, sólo le pido a Dios que no me regresen de vuelta”, dijo la madre de 35 años.

Detenciones siguen al alza, según EU

Autoridades de Estados Unidos afirmaron ayer que no se ha detectado un incremento sustancial en los cruces de migrantes a través de la frontera con México en las primeras horas transcurridas desde el vencimiento del Título 42.

Sin embargo, en rueda de prensa el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto, reconoció que aún es pronto para ofrecer cifras oficiales y aseguró que permanecen atentos a cualquier suceso que ocurra en la frontera. También agregó que las detenciones en la zona siguen siendo “elevadas”.

Núñez-Neto alertó que, a partir de ahora, todas aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular no serán elegibles para asilo y serán deportadas del vecino del norte de manera rápida, además de que existe la posibilidad de que se les prohíba la entrada a Estados Unidos durante cinco años.

“Vamos a volver a aplicar nuevamente las leyes de migración en la frontera, dado que se está terminando la emergencia de salud pública en Estados Unidos”, afirmó.

Y agregó que “se van a poner condiciones en la elegibilidad de asilo para las personas que tratan de entrar ilegalmente por la frontera”.

Por su parte, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, dijo ayer en un tuit que la agencia había detenido a 67 mil 759 personas en la última semana. Eso promedia nueve mil 679 por día, casi el doble del nivel diario promedio de 5 mil 200 de marzo.

Está ligeramente por debajo de la cifra de 11 mil que las autoridades dijeron que era el límite superior de lo que esperaban después del fin del Título 42, pero no estaba claro cómo los números alcanzaron su punto máximo en las horas previas al vencimiento del protocolo el jueves por la noche.

Sin violencia en la frontera, dice Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que no se habían presentado situaciones de confrontación o conflictos en las fronteras con Estados Unidos, al tiempo que informó sobre un descenso en el número de migrantes en la zona, en el día 1 tras el fin del Título 42 en aquel país del norte.

“Lo que informó la Secretaría de la Defensa hoy en la mañana dice en relación al seguimiento sobre la situación del incremento de migrantes en las ciudades más importantes de la frontera norte del país, me permite informar a usted (Presidente) la novedades relevantes ocurridas el 11 de mayo de 2023 hasta las 12 de la siguiente manera: En las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes en las mismas cantidades, más o menos aproximadamente 10 mil y cinco mil 500 respectivamente., asimismo, las situación es de calma y normalidad sin observarse el arribo o conflictos mayores o sea sí hay flujo, pero no se dio alguna confrontación”, dijo.

El canciller agregó que incluso en otra frontera, la de Tijuana, Baja California, se lograron colar a través del muro fronterizo, pero tampoco se registraron incidentes graves.

“Tijuana, Baja California entre los muros divisores de México y Estados Unidos se encuentra reuniendo un grupo aproximado de 500 personas con la intención de cruzarse hacia los Estados Unidos se mantienen de forma pacífica; ciudad Juárez grupo de 24 migrantes perforaron el muro fronterizo cruzando a los Estados Unidos y de aquel lado fueron arrestados por la Patrulla Fronteriza de esa nación, el personal de la Guardia Nacional como se ordenó se encuentra desarmado continúa realizando patrullamientos disuasivos y con la finalidad de evitar confrontaciones con los grupos de migrantes”, afirmó.

A pesar de esta situación, Ebrard reconoció que Estados Unidos está cumpliendo con la promesa de entregar visas a migrantes de Centroamérica y el Caribe. Además, dijo, hay descenso en los flujos observados en los últimos días, “el día de hoy, tan solo en Tamaulipas, de más de mil 800 personas (menos), si lo comparamos con el día de ayer, hay un descenso”.

En el día 1 después del fin del Título 42 en Estados Unidos, este viernes la frontera con México amaneció blindada por agentes de la Patrulla Fronteriza de ese país, que impidieron desde la noche del jueves la entrada de migrantes de manera irregular.

En Piedras Negras, Coahuila, se vio una disminución de personas en los límites con Estados Unidos debido a que en grupos de chat se comunicó que era complicado pasar por esa parte del estado, debido al reforzamiento de la seguridad, sin embargo, reportes locales detallan que los traficantes de personas se llevan a grupos pequeños de entre 10 a 15 personas, para pasarlos a Estados Unidos por zonas más alejadas de la vista de las autoridades.

A pesar de ello, la zona en donde más gente hay es en El Paso, debido a que los migrantes siguen llegando a entregarse a los agentes estadounidenses para comenzar su procesamiento.

En las zonas fronterizas, desde las siete de la mañana comenzaron a llegar autobuses para llevarse a la gente y comenzar su proceso a través del Título 8, y aunque todos serán procesados y tendrán alguna oportunidad de asilo, la mayoría será expulsada.

En los últimos dos días se han entregado dos mil personas y se espera que en los siguientes días el número vaya en ascenso.

En el Puente Internacional Paso del Norte en Chihuahua se reforzó la presencia de los agentes de migración del vecino del norte, y se intensificaron las revisiones de los autos que cruzaban, lo que ha causado largas filas de autos.

INM frena permisos de tránsito

El Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas las delegaciones migratorias en los 32 estados del país no otorgar Formatos Múltiples, ni otro documento que autorice el tránsito de migrantes por el país.

En una tarjeta informativa informó que este jueves se repatriaron a México 942 personas migrantes desde Estados Unidos, previo al término del programa expulsor Título 42. Del total, 909 son de Venezuela, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y uno de Haití.

De acuerdo a la dependencia, este 10 de mayo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 11 mil 126 personas migrantes en la frontera con México, mientras que el INM rescató a cinco mil 499 personas irregulares.

Hasta el momento en la zona fronteriza del norte del país se contabilizó la presencia de 26 mil 560 migrantes, de los que 10 mil están en Ciudad Juárez, Chihuahua; siete mil en Reynosa y cinco mil 500 en Matamoros, Tamaulipas; tres mil en Tijuana, Baja California; 360 en Nogales, Sonora; 420 en Piedras Negras y 280 en Ciudad Acuña, Tamaulipas.

El INM señaló que ante la modificación del Título 42 y el cierre de las 33 estancias migratorias en México por la revisión que realiza la CNDH, que los rescates masivos pueden tomarse como violatorios de derechos humanos, al no contar con un lugar de alojamiento para los extranjeros. Además, dijo que los traslados se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía aérea o terrestre, en las que deben ir acompañados por agentes del INM.

Además, en ambos lados de la frontera, las diversas fuerzas de seguridad inhibieron de forma eficiente los intentos de cruces masivos, así como los actos de violencia en contra del personal e instalaciones de los puentes internacionales.

Mientras que, en la Ciudad de México, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) denunció que en el albergue provisional de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México, comenzaron a trasladar a migrantes en autobuses, sin que se conozca su destino final.

Además, aseguró que el lugar fue cerrado y se desconoce a dónde deben canalizar a las personas que siguen llegando a la Ciudad de México para buscar hospitalidad en la capital.

ACNUR critica acciones; Colef ve criminalización

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expresaron su preocupación por las nuevas restricciones que afectan el acceso al asilo tras el levantamiento, de la orden de salud pública del Título 42 por parte de Estados Unidos.

Señaló que ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes, pues aclaró que solo se pueden lograr avances efectivos realizado esfuerzos conjuntos para abordar las causas del desplazamiento y de la migración irregular.

De esta manera, dijo, se puede apoyar a la comunidad migrante brindando acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y a otros mecanismos de estancia legal, y facilitando el acceso a vías seguras y regulares como alternativas a viajes peligrosos. Por ello, señaló que las restricciones que obstaculizan el ejercicio del derecho humano fundamental a solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales.

“La nueva norma adoptada por el gobierno estadounidense que restringe el acceso para los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular, tras transitar por otro país, es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados”, dijeron las organizaciones.

A su vez, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) aseguró que la entrada en vigor el Título 8 y otra serie de medidas en Estados Unidos, se trata del restablecimiento de un sistema de deportación cuyo pilar básico es la criminalización de la migración.

“El gobierno estadounidense busca realizar de manera más rápida la deportación de quienes crucen de manera ilegal a su país, con la imposición de sanciones de hasta cinco años sin poder cruzar a Estados Unidos o acciones penales con las personas reincidentes”, indicó Eduardo Torre Cantalapiedra, investigador del Departamento de Estudios de Población del Colef.