La nueva versión sobre Ayotzinapa corre el riesgo de “ser un fracaso”, advierte Álvarez Icaza.

El senador del Grupo Parlamentario Plural, Emilio Álvarez Icaza, advirtió sobre el riesgo de que la nueva versión que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) corre el riesgo de “ser un fracaso”.

Señaló que luego de que el secretario de Seguridad Pública rechazó haber participado en alguna reunión para armar la “verdad histórica” y que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseveró que no tuvo acceso a la información del informe de la Covaj, la autoridad federal tiene la obligación de demostrar que su información es sólida.

La autoridad está obligada a demostrar y sí van a tener un desafío con eso, porque van a tener que demostrar que sucedió (la reunión de la ‘verdad histórica’) en los términos que dicen. Si su fuente de información sólo son testigos protegidos o afirmaciones o testimoniales, en ese orden, pues sí van a tener un problema en las citas judiciales. Si no tienen el caso bien sólido, a ver si no se les acaba cayendo, lo cual va a ser una tragedia, no vayan a acabar haciendo otro show