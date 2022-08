Ayotzinapa se convierte en un tema político, más que de verdad y justicia: Colectivos

Colectivos de búsqueda aseguraron que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se convirtió en un tema político, más que de justicia o de encontrar la verdad, lo que afecta claramente en la investigación.

En entrevista con La Razón , José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México dijo que se ha quedado más el caso en la polarización que en la justicia, pues la politización que ha habido solo busca echar culpas entre funcionarios, lo que se ha convertido en un juego político.

“Ya es una estrategia política decir que hay avances y que se está investigando, pues a medida que pasan los años es cada vez más difícil llegar a la verdad, además, que la supuesta reunió que hubo y que se dijo ayer para crear la verdad histórica solo demuestra que se echan las culpas para ver quién es el responsable”, explicó.

El vocero sostuvo que es cada vez más evidente que la cadena de justicia se ha ido olvidando, pues no hay cooperación con los estados e instituciones en el caso, mientras que algunos actores políticos solo buscan responsabilizar a administraciones pasadas. “Se están echando la bolita unos a otros porque ya son casi ocho años de no tener resultados concretos, pues hasta la fecha no se conoce el paradero de los estudiantes”, aseveró.

José Ugalde mencionó que el Gobierno Federal no ha encontrado la ruta para detener el tema de los desaparecidos, pues si bien hay prioridad con el caso Ayotzinapa, hay más de cien mil que también esperan justicia.

La Razón publicó este martes que tras ser señalados como parte de la trama que construyó la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tres funcionarios y exfuncionarios federales y locales se sumaron al deslinde de las responsabilidades que la Fiscalía General de la República (FGR) puso sobre la mesa durante la audiencia inicial del exprocurador Jesús Murillo Karam, y negaron su participación en un supuesto cónclave para urdir dicha confabulación.

Mientras que José Díaz, director del colectivo Siempre Vivos en Guerrero dijo a este diario que el tema de Ayotzinapa está muy “manoseado”, ya que se privilegió el tema político que el de la procuración de justicia.

“Las autoridades están muy interesadas en que salga la verdad, pero el caso está demasiado manoseado y politizado, esto es, que lleva un sesgo político que busca inculpar a actores de la gestión anterior y trata de exonerar a todas las fuerzas armadas”, explicó.

El experto señaló que si ya tienen las 86 órdenes de aprehensión contra militares, policías y criminales qué esperan para comenzar a ejecutarlas, pues con ello se puede llegar a parte de la verdad, pero se tardaron casi ocho años en poder ejecutar tantas órdenes. “Este tema ya está muy politizado y los padres han estado en la lucha pues si no o hubieran hecho probablemente se olvidaría por parte de las autoridades federales”, indicó.

José Díaz comentó que el cao Ayotzinapa por parte del Gobierno Federal se ha convertido en un circo de culpas, señalamientos y acusaciones, pues mientras siguen investigando el tema, en el país siguen perpetrándose cientos de desapariciones diariamente.

FBPT