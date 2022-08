AMLO: Murillo Karam se inculpa en caso Ayotzinapa al asumir la investigación

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el propio Jesús Murillo Karam se inculpó en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

"En el caso de Murillo, su detención independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa de acuerdo al informe . Existe la prueba, hubo incluso una conferencia de prensa, lo que hace el fiscal es citar al Procurador, nosotros somos responsables y creo que se refiere a Tomás Zerón, son los dos que asumen la investigación", dijo el mandatario.

Aunque evadió mencionar al titular de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, el presidente respaldo la versión de que hubo un cónclave para encubrir los hechos.

Informe de caso Iguala no apunta a Peña Nieto ni a Cienfuegos

AMLO señaló que el informe que presentó la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa la semana pasada no solicita que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto o a su secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos.

“Hay una gran corresponsabilidad de muchos, pero los que participaron de manera directa son los que están siendo juzgados, la investigación no se cierra, pero no nos podíamos quedar así. (…) Por eso la instrucción fue vamos a que se conozcan los hechos y que no haya impunidad”, agregó.

"La Comisión menciona los nombres de los responsables y ese informe con todos los anexos se presenta a la Fiscalía y ya es la que está procediendo, solicitando órdenes de aprehensión a los jueces, que son los que van a impartir justicia. Es un proceso que ya inició la Fiscalía o los jueces determinan que hay otros implicados, ellos lo van a decidir en absoluta libertad; lo mismo si en las declaraciones de los implicados presuntos responsables aparecen nuevas versiones, más información todo eso, se va a tomar en cuenta por los jueces", afirmó el Presidente.

Advirtió que en el caso de los militares no es ocultando la información de lo que ocurrió como se protege el prestigio de las Fuerzas Armadas.

"El prestigio de las Fuerzas Armadas se obtiene con rectitud, no ocultando las cosas. La actitud de ciertos miembros de las Fuerza Armadas son otra cosa, no es que se va a dañar, se va a manchar al ejército, a las Fuerzas Armadas. Sí se manchan si no se actúa con la verdad, entonces no se qué pensaron, ya habían cometido esta atrocidad, ¿por qué ocultar los hechos? ¿a quien protegían? ¿quién puede ser más importante que la justicia y que la verdad?", manifestó el mandatario.

