AMLO fijará postura sobre aprehensión de Murillo Karam y salida de Robles el lunes

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que fijará postura el lunes sobre la salida de prisión de Rosario Robles y la aprehensión de Jesús Murillo Karam, en la mañanera.

Luego de la conferencia de prensa que encabezó para dar a conocer los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, fue cuestionado sobre ambos casos.

“El Lunes, el lunes en ‘la mañanera‘”, respondió López Obrador.

Este sábado comenzó la audiencia del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien es acusado de desaparición forzada, obstrucción de la justicia y tortura. Ayer fue detenido.

También la víspera, Robles Berlanga, titular de Sedesol y Sedatu salió de prisión después de tres años de cárcel.

AMLO confía en que relevos no sean politiqueros ni corruptos

El Presidente López Obrador espera que al término de su administración lleguen personas que le tengan amor al pueblo, y no politiqueros o corruptos.

“Si vienen autoridades que le tengan amor al pueblo que bueno, yo espero eso, que los relevos sea gente y no politiqueros y mucho menos corruptos”, destacó durante la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en Guaymas, Sonora.

El mandatario Federal aseguró que el país ya logró autosuficiencia alimentaria en el tema del frijol, aunque aclaró que el reto es en trigo y arroz que por el momento, está lejos la meta; además, mencionó que también se encuentran logrando la autosuficiencia energética para evitar comprar gasolinas al extranjero.

“Ya estamos logrando autosuficiencia energética, ya no estamos comprando diésel, estamos rehabilitando refinerías y se va a producir gasolina en el país, y esto va a permitir que ya no se eleven los costos. Lo mismo queremos hacer es en el tema alimentario, ya no comprar maíz al extranjero, y este año ya logramos autosuficiencia en frijol, pero no hemos podido en trigo y es más el reto en arroz. Apenas producimos 20 por ciento del que consumimos.”, explicó.

Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, desde Guaymas, Sonora https://t.co/rLAk6r3Ytt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 20, 2022

Por ese motivo, dijo que se debe apoyar toda la actividad alimentaria, porque si no, no se podrá controlar la inflación, pues aunque aumenten el salario, si lo siguen haciendo los precios no sirve de mucho, por ello deben evitar que haya pérdida del poder de compra.

En torno a la población Yaqui señaló que ya se encuentran en trámite de compra alrededor de 33 mil hectáreas para entregárselos, pues ya tienen el presupuesto para ello, además, en lo que corresponde al tema del agua construirán un nuevo Distrito de Riego para 23 mil hectáreas.

“Aquí sí necesitamos aplicarnos más por el tiempo. Se debe tener terminado en diciembre del año próximo, lo mismo que en el caso de la tierra, se cuenta con presupuesto para este año y ya se ha reservado 8 mil millones de pesos para el año próximo”, dijo.

López Obrador sostuvo que continuarán con las obras de bienestar, en tierra, agua y programas para el bienestar; pues en lo que tiene que ver con el apoyo de adultos mayores va a ir aumentando en los siguientes dos años 50 por ciento; lo mismo el programa para la pensión de los discapacitados, las becas y todos los programas sociales.

“Vamos a terminar el plan de infraestructura para el desarrollo, todos estos espacios públicos, la introducción del agua potable y hay que resolver lo del cuidado de las obras para que no se vandalicen; es decir, que no se destruyan”, aseveró.

El Ejecutivo adelantó que este domingo se reúne con autoridades de la sierra de Sonora y Chihuahua ya que también los están apoyando.

FBPT