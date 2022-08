Caso Ayotzinapa: Morena y PRI esperan debido proceso para Murillo Karam

Luego de la detención del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien es señalado por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Morena y PRI en la Cámara de Diputados manifestaron que esperan la procuración de un debido proceso para el exfuncionario.

El coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier Velazco, destacó que el avance de la investigación es una tarea que estaba pendiente, al ser uno de los cien compromisos que tiene el Gobierno Federal.

“Confiemos en las autoridades, confiemos en que va a haber un debido proceso y esperemos los resultados que emitan tanto la procuración y en su caso la administración de justicia. Esperamos que sea el hilo que descubra la madeja” Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro

También mencionó que la liberación de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien no fue exonerada sino que seguirá su proceso fuera de prisión, es “para que vean que no hay persecución política en el Estado mexicano”.

Sostuvo que "no hay ni señalamientos ni fobias que animen al Estado mexicano, y cuando digo al Estado mexicano, me refiero no sólo al Gobierno de México, sino incluyo en ello al Poder Judicial y a la propia Fiscalía”.

Por otro lado, la vicecoordinadora del PRI, Blanca Alcalá, comentó que pedirán que se siga el debido proceso para esclarecer la inocencia y posterior libertad de Murillo Karam, a quien se refirió como “un hombre que ha entregado su vida al Estado”.

Sobre la liberación de Robles Berlanga, dijo que su caso es “uno más” en los que se ha visto que se incumplen las exigencias “que todo mexicano debería tener”.

“Nos da mucho gusto haya quedado en libertad Rosario, una mujer que ha buscado apoyos en favor de muchas mujeres”, comentó.

