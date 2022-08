“Somos la aerolínea más puntual del AICM”, responde Aeroméxico a Profeco sobre supuestos retrasos.

Aeroméxico afirmó que es la aerolínea más puntual del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el 99.9 por ciento de los vuelos planeados desde julio a la fecha se llevaron a cabo, luego de que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, afirmará esta mañana que la empresa provoca retrasos en la terminal aérea capitalina.

En relación a la información proporcionada hoy por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), respecto a la operación aérea de esta temporada alta de verano, Aeroméxico expresa que desde julio y a la fecha, la compañía ha realizado casi 29 mil vuelos y ha sido la aerolínea más puntual del AICM , teniendo una puntualidad de salida de 81.3 por ciento y de llegada de 78.8 por ciento.

Destacó que estos resultados se encuentran cuatro puntos porcentuales por encima del promedio general de esa terminal aérea, y 13 puntos porcentuales arriba de los otros dos principales operadores en esa estación.

Asimismo, el 99.9 por ciento de los vuelos planeados por la empresa en este periodo, se llevaron a cabo, subrayó en un comunicado la aerolínea bandera del país.

Aeroméxico apuntó que de enero a julio del presente año recibió una queja por cada 20 mil clientes atendidos y a cada caso se le ha dado seguimiento puntual bajo los procesos internos de la aerolínea y los que dicta la Profeco.

Aeroméxico continúa trabajando para garantizar que sus operaciones se realicen bajo los más altos estándares de salud y seguridad de la industria, y seguirá manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales para elevar aún más los niveles de servicio que demandan nuestros clientes Aeroméxico

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Profeco afirmó que durante las vacaciones de verano, la mayoría de las quejas por retrasos o cancelaciones de las aerolíneas se concentran en Aeroméxico y en el AICM.

A la línea aérea le encanta echarle la culpa al aeropuerto y de paso al Gobierno federal; pero la realidad, y lo podemos ver en los vuelos de la mañana, ha sido muy común en Aeroméxico que llegue incompleto el equipo que opera la aeronave; entonces, cuando falta alguna sobrecargo o un sobrecargo en la mañana, se tienen que esperar a que alguien lo supla y eso ha causado una gran cantidad de retrasos Ricardo Sheffield, titular de la Profeco

Tras reconocer que no tiene pruebas de sus dichos, el funcionario agregó: “Yo me imagino, no tengo (pruebas) de ello, pero digamos, es el rumor en los pasillos del aeropuerto, que les gusta mucho reportarse enfermos, que a lo mejor tienen COVID y que se van a ir a hacer la prueba. Pero con una sola persona que falte no sale el vuelo, tienen que buscar quién supla a la sobrecargo o al sobrecargo, que es donde más se presenta este fenómeno”.

RFH