No avalaremos ninguna conclusión del caso Ayotzinapa por el momento: Madre de normalista

María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, uno de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero aseguró que no avalarán ninguna verdad sin pruebas científicas, pues el Gobierno federal confía en testigos protegidos que podría estar diciendo mentiras para salvarse.

“Si estanos indignados y no podemos permitir algo sin pruebas científicas, No podemos avalar algo que ellos políticamente ante la ciudadanía están dando, lo nuestro no es político es esclarecimiento de los hechos. Pensamos que confían demasiado en su testigo protegido Gil, pero puede estar mintiendo para salvarse de la acción de las autoridades”, destacó.

En octubre de 2021, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) dio a conocer un documento que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el que refiere comunicaciones del 26 de septiembre de 2014 -fecha de desaparición de los normalistas- hasta el 4 de octubre, en el que Francisco Salgado Valladares, comandante de la Policía Municipal de Iguala con Gilberto “N”, El Gil, jefe de Guerreros Unidos revela la detención de algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En este contexto, María de Jesús Tlatempa aseguró que no se puede concluir que los estudiantes se encuentren sin vida, pues es un informe preliminar, por ello los expertos deben analizarlo previo a cualquier declaración, ya que desconocen los chats de los que hablaron en la presentación del informe. “No podemos aceptar el informe de gobierno cuando es solamente de un testigo que da su declaración, no sabemos con qué finalidad quiera dar ese testimonio, ya que sabemos que es protegido, pero puede decir para beneficiarse nada más sin decir la verdad”, indicó.

La madre de José Eduardo Bartolo dijo que una de las principales peticiones que han realizado es la extradición de Tomás Zerón de Lucio, pero hasta el momento no se ha logrado nada, parece que de nada sirve que digan que es un crimen de estado, cuando ni siquiera hay responsables. “De Murillo Karam no sabemos nada, ni lo han detenido. No sabemos que ha investigado Gertz Manero, por ello mientras no tragan a Tomás Zerón y diga las cosas estaremos confiando, pues es irrelevante que digan que es un crimen de Estado”, detalló.

Además, comentó que no desean reparación de daño, sino saber qué fue lo que pasó y el paradero de los estudiantes, pues en la reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador no los dejaron hablar, no les pasaron el micrófono y solo se dedicaron a escuchar el mensaje del Ejecutivo. “Nosotros pensamos que el Presidente ya cambió; vamos a seguir en las líneas de investigación porque para nosotros no termina ya que son ocho años que no sabemos nada de ellos”, aseveró.

lem.