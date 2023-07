Polleros “medican” a migrantes para que “soporten” largo trayecto hacia EU

Los traficantes de personas vinculados a grupos criminales actúan bajo un nuevo “modus operandi”, al suministrar drogas tranquilizantes y calmantes a los migrantes que buscan el sueño americano, sin que se den cuenta, para mantenerlos “alivianados” durante el encierro por muchas horas en tráileres y tractocamiones utilizados para su traslado hacia la frontera con Estados Unidos.

Recientemente se han presentado al menos tres casos con esta nueva modalidad en el fenómeno del tráfico humano, en los que los traficantes mezclan las sustancias en la comida o en el agua que consumen los extranjeros irregulares.

Eunice Rendón, coordinadora de la iniciativa Agenda Migrante y Red de Jóvenes Viral, reveló a La Razón que, además del caso reciente en Veracruz, ocurrido este fin de semana, se tienen documentados dos más en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Chiapas, donde los migrantes fueron “drogados” para aguantar el largo trayecto al norte del país.

“No es la primera vez que nos llega esta información. Al menos un par de veces más hemos recibido información de que les dan algún tipo de tranquilizante, calmante, sustancia, para que aguanten este camino y los diferentes sucesos que van teniendo, y creo que eso es todavía peor.

“Si ya de por sí es difícil el que consume para aguantar por su propio pie, ahora que obliguen a las personas a consumir, es todavía peor. Entonces, sí me parece importante ahondar en el caso y qué bueno que la autoridad lo haya denunciado, que hay esta presencia de los calmantes”, señaló.

Rendón Cárdenas se refería a la comunicación del Instituto Nacional de Migración (INM) en la que reveló ayer que 206 migrantes extranjeros rescatados en Veracruz recibieron algún o algunos medicamentos para “inhibir sus necesidades básicas” y para soportar las condiciones de encierro en los camiones tipo Torton donde fueron hallados el fin de semana.

Detalló que “se encontraban hacinados, deshidratados y medicados para inhibir sus necesidades básicas, de acuerdo con sus propios testimonios”. Del total, 144 viajaban en núcleos familiares y 20 son menores que se trasladaban solos.

Aunque el INM no dio a conocer de qué sustancia se trata, Elizabeth Rangel, activista y directora del albergue Decanal Guadalupano en Tierra Blanca, Veracruz, comentó que regularmente les dan modafinilo, un neuroestimulante del sistema nervioso central que puede afectar el pensamiento, el juicio y el comportamiento motor que inhibe el estado de sueño, principalmente en niños.

En ese sentido, Eunice Rendón sostuvo que no le sorprendería que los calmantes también sean suministrados a menores de edad, “porque los traficantes no tienen respeto por nadie. Hay que recordar que ya desde hace algunos años, yo diría una década para acá, no es el pollero de antes.

“Son traficantes que pertenecen a grupos del crimen organizado, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, en el caso de Tamaulipas, que es muy peligroso, y todos estos cárteles que tienen poco respeto por la vida de las personas migrantes y han abusado una y otra vez”, apuntó la especialista.

Dio a conocer también que muchos migrantes que inician su camino desde el sur de México hacia la frontera norte con EU consumen drogas como mariguana, cocaína, e incluso cristal, “por desesperación, porque ya no saben qué hacer.

“El mismo viaje es un incitador, en el sentido de que no aguantan como la presión, el contexto, la llegada, el camino, como que sí algunos las utilizan para ‘alivianar’ de alguna forma el camino, pues sí algunos terminan con problemas importantes (de adicciones)”, aseveró.

Melissa Vértiz, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, expuso a este diario que, a pesar de los riesgos que implica cruzar nuestro país hacia EU, como ser drogados por los polleros o incluso las mujeres víctimas de violaciones, la migración continuará, con o sin políticas restrictivas del gobierno.

“Las personas van a seguir utilizando medidas para migrar, inclusive acciones como estas en las que su vida, su salud y seguridad está en riesgo inminente”, dijo.

Lo anterior, abundó, es un similar a lo que sucede cuando las mujeres, niñas y adolescentes van a cruzar territorio mexicano: se inyectan algún anticonceptivo porque saben que es probable que exista una violación, para evitar un embarazo.

El INM detalló que la caja del tráiler fue adaptada para sostener un segundo piso y estaba cubierto con material hermético para que los migrantes no fueran detectados por cámaras de Rayos X.

Al referirse al tema, José María Ramos, profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), opinó que la modificación de las cajas de los tractocamiones o vehículos Torton para colocar material hermético, como ocurrió en el caso de Veracruz, también es una nueva modalidad en el traslado ilegal de los migrantes; sin embargo, expuso, no se puede generalizar.

“Hay que recordar que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, Mexicali, Tijuana, las temperaturas son muy altas; entonces, tienes un alto riesgo de que pueda haber una muerte”, resaltó, tras manifestar que los grupos criminales no se arriesgarían a perder un “mercado” de siete mil a nueve mil dólares por cada migrante que cruzan a Estados Unidos.

Consultado por separado, Santiago Corcuera, defensor de migrantes, dijo que “la migración está cada vez más inhumana y por desgracia esta promesa de que en este sexenio se iba a humanizar la migración, empezó muy bien los primeros meses protegiendo caravanas, dándoles visas humanitarias, pero en cuanto les ‘torcieron el brazo’ allá en el norte con los aranceles, se recrudeció el tema migratorio”.