¿Cuáles son los cambios que Morena propone realizar a la reforma al Poder Judicial?

Morena en la Cámara de Diputados se alista para hacer más cambios o correcciones al dictamen de reforma judicial que dejó listo la Comisión de Puntos Constitucionales y que será votado esta semana que viene.

Como lo adelantó ayer la exministra y ahora diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, presentó propuestas para hacer algunos ajustes al proyecto, que serán a analizados dentro del grupo de trabajo que la 4T conformó en San Lázaro para estudiar el proyecto que discutirán formalmente a partir del lunes.

Entre los cambios comentados por la también exsenadora se encuentran los requisitos de idoneidad que se solicitarán a las personas que participarán por cargos como jueces, ministros o magistrados, pues argumentó que este tipo de detalles no se llevan en la Carta Magna, sino en las leyes secundarias.

Aclaró que sus propuestas no son definitivas, pues al ser una tarea encomendada a todo un grupo de trabajo aún deberán ser estudiadas por el mismo y pasar por un proceso de deliberación con el que se defina cuáles sí y cuales no pasarán.

“(Las cartas y promedio) no deberían estar allí. Vamos a ver qué respuesta tenemos del grupo de estudio, porque no solamente estuve yo, sino un grupo. A ver cuáles aceptan y cuáles no. De lo que sí puedo estar muy tranquila es que están puestas en razón y son para mejorar”, sostuvo en entrevista con medios.

Subrayó que los aspectos que no cambiarán son la incorporación de un órgano administrativo para sustituir al Consejo de la Judicatura, así como llevar a elección los cargos como ministros, jueces y magistrados.

Las propuestas de Cordero no son las únicas puestas a consideración. El diputado Leonel Godoy agregó que la diputada Irma Juan Carlos también promovió cambios, uno de ellos para que las personas provenientes de comunidades indígenas cuenten con intérpretes al momento de atravesar un proceso jurídico.

FBPT