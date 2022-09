ONC reprocha que AMLO sólo dedicó 6 minutos a seguridad en Cuarto Informe.

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) reprochó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sólo haya dedicado seis minutos a hablar de la seguridad en el país, durante la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno.

Vía Twitter, Francisco Rivas, director del ONC, criticó que durante la presentación de este jueves "no hubo una sola verdad".

En #CuartoInformeDeGobierno @lopezobrador_ dedicó 6 minutos a dar datos en materia de seguridad y no hubo una sola verdad ¡qué terrible! — Francisco Rivas (@frarivasCoL) September 1, 2022

Mediante un mensaje en video, acusó que “en seis minutos no dio ni un solo dato real. Habló de la disminución del secuestro en más de 80 por ciento, cuando en realidad si sumamos las privaciones ilegales de la libertad con los secuestros, estamos hablando de un crecimiento importante”.

El experto en seguridad dijo que el titular del Ejecutivo Federal tampoco habló del crecimiento de la extorsión, de los delitos de género ni de que durante su gestión han desaparecido más de 150 por ciento de personas, respecto a los primeros 60 años de la historia moderna del país.

“Es muy lamentable escuchar a un Presidente mentir, mentir y mentir, pues es indignante que mientras el país pasa por la peor crisis de violencia, el Ejecutivo nos quiera ver la cara con mensajes que no se sustentan en datos” Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

Francisco Rivas sostuvo que es bochornoso escuchar que ya no hay impunidad, que se presuma que ya no hay carpetas de investigación en materia federal y que hable que no hay corrupción, cuando no se combate.

“Fue una lamentable escena cuando miente y propone un país que no se acerca a lo que estamos viviendo”, sentenció.

Lamentable que durante los 6 minutos que habló @lopezobrador_ sobre seguridad no haya dicho un solo dato real, y peor aún fue escuchar al presidente mentir, ya que el país pasa por la peor crisis de violencia de la historia. @frarivasCoL pic.twitter.com/eUXroifBd0 — ObsNalCiudadano (@ObsNalCiudadano) September 1, 2022

CEHR