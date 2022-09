Es un error que Guardia Nacional pase a Sedena: ONC

El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas aseguró que es un error que la Guardia Nacional (GN) pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya que el país no necesita la militarización de sus cuerpos de seguridad, sino una profesionalización.

En entrevista con La Razón detalló: “La iniciativa está llena de mentiras y lo peor es que no se responsabiliza de la grave inseguridad que afecta al país, que no diga que es de carácter civil; no toma en consideración que en los hechos ya es militar”, explicó.

El activista mencionó que la iniciativa deja en evidencia que la conformación de la Guardia Nacional es solo de 20 mil, mientras que las demás plazas son militares, lo que deja entrever que la debilidad institucional fue desde su conformación.

Francisco Rivas mencionó que el objetivo del Presidente Andrés Manuel López Obrador es suplir una falta de previsión en su conformación, lo que derivará en que al término del sexenio la institución sea cien por ciento militar.

“Es un error mantener la Guardia Nacional cómo está y aún uno mayor, trasladarla a la Sedena”, agregó el titular del ONC.

Francisco Rivas comentó qué hay una insuficiencia en la construcción de la institución desde un inicio, por ello, dijo que es lamentable que el Gobierno Federal mienta a la ciudadanía sobre su paso a las Fuerzas Armadas.

Por ello dijo que es necesario un plan rector de profesionalización que no existe, cumplir con el carácter civil y construir junto con lo local un trabajo para atender las necesidades.

“Llega sin él conocimiento de los lugares, no se apoya con los cuerpos locales, y no logran ser efectivos, por ello no logran tener un verdadero impacto, pues no hay conocimiento de cuántas detenciones son exitosas desde sus llegadas”, aseveró.

La Razón publicó este jueves que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma legal para que la Guardia Nacional quede bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la que de adelanta una votación de Morena de manera fast track.

FBPT