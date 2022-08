Adherir GN a Sedena evitará repetición de estrategias fallidas: Rosa Icela Rodríguez

La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evitará que se repitan estrategias fallidas de seguridad, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Ante diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes celebraron su reunión plenaria, la funcionaria federal aseveró que el país registra resultados positivos en materia de seguridad, los cuales “no se podrían tener si no protegemos lo que se ha construido hasta ahora, me refiero fundamentalmente a la Guardia Nacional” .

Aseguró que con la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército se busca “heredar” una corporación incorruptible, profesional, preparada, muy conscinte y respetuosa , que, además, sea un cuerpo que no esté sujeto a eventualidades o decisiones políticas.

“Tenemos otras convicciones, la convicción de cero impunidad y cero corrupción. A nosotros no nos mueve el lucro ni el interés personal, no tenemos pactos con la delincuencia ni con grupos de ningún tipo. No somos iguales a los que nos antecedieron, jamás nos vincularemos con el crimen ni venderemos nuestro honor”