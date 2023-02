Oposición pide castigo a ligados a videoescándalos

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, demandó que se remueva de inmediato a los involucrados en la “versión remasterizada” de las “ligas de (René) Bejarano” en Campeche y que se realice una investigación de los recursos que se utilizaron en el contexto de la elección que ganó la gobernadora Layda Sansores.

El lunes se dieron a conocer en un noticiero videos en los que se observa que la senadora Rocío Abreu; el secretario de Educación de Campeche, el expriista Raúl Pozos, y el jefe de la oficina de la gobernadora Sansores, Armando Toledo, recibir fajos de dinero.

“Estos nuevos videoescándalos de Morena demuestran lo corruptos que son, esto que hemos visto es la nueva versión remasterizada de las ligas de Bejarano. Todos los involucrados de este video deben separarse de su encargo”, y en el caso de Carlos Miguel Aysa, embajador de México en República Dominicana, tendría que ser removido del cargo.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, aseveró que la gobernadora Layda Sansores “se está bejaranizando” con los pagos con fajos de billetes, y esto confirma que “la honestidad de la 4T es tan falsa como el sistema universal de salud de Dinamarca”.

Estos nuevos videoescándalos de Morena demuestran lo corruptos que son, esto que hemos visto es la nueva versión remasterizada de las ligas de Bejarano

Kenia López

Senadora del PAN

“Layda Sansores se está bejaranizando, Layda Sansores y los que recibieron ese dinero tienen mucho que explicar, la corrupción enoja a los ciudadanos, la corrupción enoja legítimamente a las mexicanas y a los mexicanos”, enfatizó.

El coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, manifestó su respaldo a la senadora Rocío Abreu y confió en que se aclare el tema del video, aunque no había platicado con ella sobre el tema.

“Tengo mucha confianza de la senadora Rocío Abreu, la he visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años, no voy a cambiar mi opinión. No lo sé, ella tendrá que comentar, pero la senadora Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no sé qué pasó”, declaró.