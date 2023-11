Oposición plantea impugnar renuncia de Arturo Zaldívar

La oposición explora la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con algún tipo de impugnación a la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, aunque expertos ven poca oportunidad de que prospere alguna opción.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, planteó, como alternativa para frenar la dimisión del ministro, que los senadores pregunten a la propia Corte si se configuran causas graves para su salida, antes de que incluso se dé entrada a la discusión de una terna para sustituirlo.

Al respecto, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que la idea de Marko Cortés sobre consultar a la Corte es una posibilidad que deben dialogar los partidos del Frente Amplio y no descartó emprender algún tipo de acción.

“No es mala idea lo que dijo Marko Cortés, porque no es una decisión sustentada o fundamentada como causa grave; es una decisión personal que tomó (el ministro) para integrarse a un partido político, pero los tiempos ya están caminando y por ello puede ser una propuesta de solicitud a la Corte, porque ya se dictaminó y la renuncia ya procedió”, indicó.

El priista señaló que tendría que platicarlo con los coordinadores del PAN y del PRD, para “ver qué se puede hacer” y contar con un planteamiento formal para incursionar en alguna posibilidad legal.

No obstante, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa aseguró que, jurídicamente, es imposible hacer algo, debido a que es un hecho consumado.

“La renuncia de Arturo Zaldívar es un hecho consumado, ya no se puede hacer nada. Jamás justificó la causa grave y, por lo tanto, es inconstitucional, pero no hay mecanismo para poder impugnar su renuncia, sobre todo cuando hay un precedente con Eduardo Medina Mora. Ahí tenemos un ejemplo de cómo no se puede hacer nada”, explicó a La Razón.

Expuso que existe la necesidad de preguntarle a la Corte, pero en caso de que se llegue a pronunciar, dirá por cortesía que es un hecho consumado y que no le corresponde definir si es o no causa grave, pues quienes debieron exigirlo es el Presidente de la República y el Senado. “Ignoraron y violaron la Constitución, simplemente por el tema de la causa grave; ni siquiera le pidieron una explicación”, dijo.

Mencionó que un hecho que sí fue grave es que, a los pocos minutos de dar a conocer su carta de renuncia, se publicó un mensaje en redes sociales en donde se le ve con Claudia Sheinbaum para unirse a su grupo político.

Por ello, dijo que Zaldívar incumplió el Código de Ética de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Aun así, expuso que “es prácticamente imposible” detener el procedimiento, aunque el pleno de la SCJN debió haber actuado por incumplir el tema de ética, ya que atenta contra la autonomía de los ministros.

“Al menos una amonestación pública puede hacerla la Corte, diciendo que, una vez analizada la situación y aunque es un hecho consumado, sí incumplió”, agregó.