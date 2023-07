Oposición plantea uso de satélites y más inteligencia contra el narco

Partidos de oposición aseguraron que es indispensable y urgente modificar la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado y el aumento en el uso de tecnología, y para ello plantearon el uso de herramientas a las que los grupos delictivos no pueden tener acceso, como los satélites, además de reforzar las tareas de inteligencia.

En entrevista con La Razón, la panista Mariana Gómez del Campo, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, aseguró que se debe atacar a los grupos del crimen organizado con mayor uso de tecnología y estar un paso adelante, ante el reforzamiento que han tenido durante los últimos años.

“Se debe atacar a la delincuencia con más tecnología y haciendo cumplir las leyes. Con inteligencia artificial y tecnología a la que los delincuentes no puedan tener acceso, como satélites, y siempre estar un paso adelante, no atrás”, dijo.

Al respecto, Lizbeth Mata Lozano, legisladora de la misma comisión (PAN), mencionó que hasta el momento no hay un plan o estrategia para enfrentar la delincuencia y por ello hay un aumento en la violencia en los estados.

“Al no haber un planteamiento estratégico, lo que se genera es este desorden administrativo, porque no se ve una coordinación entre los tres órdenes de gobierno”, dijo.

Reconoció que, en la tecnología, las mafias están más organizadas que las propias autoridades, lo que es lamentable, porque las Fuerzas Armadas se ocupan de todo, menos de combatir a los grupos criminales.

“Tienen muchas responsabilidades y han ido dejando el combate al crimen, por eso hoy vemos las consecuencias y, por ello, se debe replantear la estrategia. Nosotros les hemos dado herramientas jurídicas, como la creación de la Guardia Nacional, pero no hay un contexto de la seguridad”, sentenció.

Respecto a la tecnología, indicó que no se puede permitir el avance de la delincuencia con este tipo de herramientas, debido a que ya es preocupante que tengan más tecnología que las propias autoridades, además de que ya traen un alcance que está fuera de control.

“Que nuestras Fuerzas Armadas se preparen mejor para hacerles frente, ya que eso está generando temor entre la ciudadanía y se está yendo de las manos el tema”, apuntó.

Miguel Ángel Torres Rosales, diputado federal del PRD, dijo que desde hace algunos años comenzaron a hacer uso de diferentes tecnologías como drones para pasar droga, instalación de cámaras de videovigilancia para reconocimiento facial, además de explosivos y otras herramientas. Además, muchas de ellas se utilizan contra las autoridades en los estados, subrayó.

“Sí hay evidencia de que hacen uso de las tecnologías, pero las autoridades deben hacerse cargo de inmediato, ya que, si bien hay un gran avance de la tecnología, no se debe utilizar para fines de delincuencias”, consideró.

Señaló que se debe implementar una estrategia que tenga que ver con el uso de la tecnología también, para acabar con la impunidad en la que se encuentran los delincuentes, pues aseguró que es necesario bajar las tasas de incidencia, a través de inteligencia.

“Deben invertir en tecnología para enfrentarlos, en vez de usarlo en contra de la política y los opositores”, agregó.

Respecto a la pelea del Presidente Andrés Manuel López Obrador con la DEA por información de los cárteles, dijo que, en primer lugar, es necesario reconocer el problema de la inseguridad, así como ubicar a los principales grupos de la delincuencia.

“Es inexplicable que no se tenga información de los cárteles, esto te habla de la ineptitud o complacencia; no se cree que no haya este tipo de reportes. No están haciendo inteligencia en caso de que sea cierto; es muy grave”, añadió.