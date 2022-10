Oposición no tiene proyecto ni propuestas para el país: Sheinbaum

Tras el anuncio de Claudio X. González de lanzar el proyecto "Unidos" tras la suspensión temporal de la alianza "Va por México" que conformaban PAN, PRI y PRD, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que la oposición no tiene un proyecto ni propuestas definidas para el país.

En conferencia tras la presentación de las nuevas unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que operarán en la Ciudad de México, la mandataria aseguró que lo único que une a la oposición es que están en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Cada vez se hace más conservador el grupo conservador; no tienen proyecto, no tienen ideología , no tienen propuestas para el país, lo que tienen es que están en contra del Presidente, eso es lo que los une", afirmó.

Cuestionada acerca de este tema, la mandataria afirmó que el anuncio deja ver que "ya no fueron por México".

FBPT