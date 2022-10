"Necesitamos rendir cuentas y escuchar a la gente": Sheinbaum; destaca manejo adecuado de economía en CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que dejarán una Ciudad de México con menos deuda de la que recibieron, lo que le ha valido el reconocimiento internacional por ser “el mejor Gobierno” de América Latina por el manejo de la economía.

Recibida en la alcaldía Coyoacán, donde presentó su Cuarto Informe de Gobierno , recordó que antes había una beca que se llamaba “Niños Talento” que solo se daba a menores con buenas calificaciones, pero por muchas razones a veces no sacan buenas notas, por ello un millón 200 mil menores reciben hoy la beca.

“Ya subió 70 por ciento y enviamos una iniciativa para que quede en la Constitución y nadie la quite, además, que los Cendis del DIF los hicimos gratuitos, pues ya no los consideramos guarderías”, aseveró.

Además de creación de universidades, atención a la salud, construcción de hospitales, reconstrucción de viviendas por el sismo, entre otros.

“En Movilidad ya tenemos 211 trolebuses y están por llegar 100 más, estamos por licitar 90 más. La tarifa es de cuatro pesos y no va aumentar. Hay una obra muy especial, que es el elevado, son 8 kilómetros que no es para vehículos y no hay otro en el mundo, y es para beneficio del oriente de la ciudad”, explicó.

En su recuento de avances mencionó que en materia de seguridad se redujeron los delitos de alto impacto para beneficio de la gente.

Al grito de “Presidenta, Presidenta” y con música de banda, miles de personas acudieron a darle la bienvenida a la alcaldía y la acompañaron con saludos, fotografías y porras hasta el presídium, donde daría un mensaje de acciones en el reciente año laboral acompañada del titular de la demarcación, Giovani Gutiérrez Aguilar.

“Estamos a punto de cumplir cuatro años en el Gobierno de la Ciudad de México y estamos presentándolo con la gente, pues como uno viene en campaña a pedir el voto, también tenemos la obligación de rendir cuentas en las 16 alcaldías de la capital” , dijo al iniciar su participación.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo dijo: “ Necesitamos rendir cuentas y escuchar a la gente , que eso es lo que falta. Invitamos siempre a los acaldes y alcaldesas y depende de ellos si quieren venir; pues a pesar de que somos de fuerzas contrarias, se agradece su compañía. Tenemos una relación institucional”, aseveró.

Sheinbaum Pardo recordó los principios de gobernanza de la Cuarta Transformación que la rigen; el primero es gobernar para todos, pues por el bien de todos, primero los pobres y es un principio solidario, fraterno de amor a los demás y a los que menos tienen, “pero sobre todo tiene que ver con los recursos que deben destinarse a disminuir las grandes desigualdades , a invertir donde no se ha hecho, a dar acceso a los grandes derechos, porque la única manera de mejorar las condiciones de vida es tener derecho a la salud, educación, salario digno, vivienda, etc.”, dijo.

Señaló que durante muchos años los derechos se volvieron privilegios, ya que se dejó de invertir en la salud y educación, por ello bajo esos principios ayudan a la gente.

Otro de los principios es “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, pues por muchos años los recursos se utilizaron para beneficio de los gobernantes, pero el recurso y los impuestos son para beneficio de los ciudadanos y no de los gobernantes.

Indicó que ya quedó atrás el gobernante que llegaba con sus “camionetotas y guaruras” y no se acercaba a la ciudadanía, así como la corrupción, por ello se debe vivir en justa medianía porque el dinero es para la gente.

“ El poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de la gente . Nosotros decimos que hay que gobernar como ciudadanos, con gran responsabilidad, pero no olvidarnos de tener los pies en la tierra, que no estamos por encima de nadie, que el clasismo y racismo deben quedarse atrás, somos ciudadanos gobernando ciudadanos”, sentenció.

FBPT