Cualquier integrante de Morena debe regirse por principios de la 4T: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que los gobiernos estatales y municipales de Morena deben regirse por los principios de la Cuarta Transformación, ya que si son parte del movimiento no pueden ser corruptos, sino tener una administración transparente y de rendición de cuentas.

“Estamos por cumplir el cuarto año, y lo primero es que orgullosamente somos un gobierno de la Cuarta Transformación que quiere decir que hay principios fundamentales que la guían. Hemos escuchado la frase de por el bien de todos, primero los pobres, y eso debe guiarnos. Quiere decir una enorme solidaridad, fraternidad; que no puede haber progreso sin justicia; no es que una persona esté en la pobreza porque así lo decidieron, sino porque hay un sistema de injusticias y desigualdades”, explicó.

Durante una ponencia en Tijuana, Baja California sostuvo que el Estado y gobiernos deben dedicar un aparte de sus programas para atender a los que menos tienen, si eso no se hace no va a poder faltar la justicia e igualdad, por ello esos deben ser los principios.

Hoy, acompañada de la gobernadora @MarinadelPilar compartimos con el pueblo de Baja California las experiencias de gobierno de la Ciudad de México en movilidad, educación e innovación. | 🔴#EnVivo. https://t.co/286OmW0V6R — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 3, 2022

Sheinbaum Pardo aclaró que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, pues si eres del movimiento no puedes ser corrupto, debes tener un gobierno transparente y de rendición de cuentas, sin privilegi o s ; que el presupuesto este destinado a la gente, que el gobernante debe vivir a ras de tierra y no solo en el territorio, debe vivir en la justa medianía y no se puede enriquecer a costa del presupuesto público.

“El tercer principio es que el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cualquier edil, diputado, regidor, gobernador no es de la 4T si no asume que el poder es para servir al pueblo ”, dijo.

La mandataria local aseveró que la Cuarta Transformación rompe con el anterior régimen porque el neoliberalismo convirtió todo en mercancía, pues si bien se está de acuerdo al libre mercado, no se permite que los derechos se conviertan en mercancía como la educación y por eso construyen una sociedad de derechos.

“Lo que nos hemos dedicado es a abrir derechos, pues si se cierra la puerta de la corrupción se abre las puertas de la educación, desde la inicial hasta el posgrado. Hay una Ley de Educación donde las estancias infantiles son parte de ellos. Ya no visualizarlo como una guardería, sino como parte de un proceso educativo”, indicó.

En un recuento de acciones mencionó que se fortaleció la educación básica, se creó una beca universal con un millón 200 mil niños de preescolar a secundaria, en media superior diseñaron un esquema educativo presencial, semipresencial y a distancia “y cuando cerremos vamos a hacerlo con más alumnos, además de que los profesores tienen mejores condiciones de trabajo en 27 prepas, además que hicimos dos nuevas”, agregó.

Claudia Sheinbaum dijo que los recursos alcanzan terminando con la corrupción y generando una austeridad republicana.

En 2018 -explicó- cuando estaba en campaña Andrés Manuel López Obrador hubo un proceso de incluir a mucha gente en el movimiento, personas que eran adversarios que se fueron acercando. “No importa de dónde venimos, sino a donde vamos, lo que significa el movimiento, por supuesto defendiendo las causas de dónde venimos. Todo aquel que esté de acuerdo con nuestros principios es bienvenido”.

FBPT