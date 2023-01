Oposición reconoce a FA por lograr recaptura

Integrantes de la oposición reconocieron las acciones implementadas por las Fuerzas Armadas para lograr la recaptura de Ovidio Guzmán, pero observaron que es “sospechoso” que este hecho se registre de cara a la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a México.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que desde que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán, cuando se registró el llamado “Culiacanazo” en octubre del 2019, abrió el camino para que todos los narcotraficantes ataquen a la población civil.

Aseguró que el Gobierno federal tiene un pacto y complicidad con el crimen organizado y recordó que en julio del año pasado hizo un llamado a incluir a los narcos en un pacto por la paz, porque en ese momento dijo que son seres humanos y las autoridades también debían cuidar de su integridad.

Cortés mencionó que es sospechoso que el gobierno de Estados Unidos haya firmado una orden ejecutiva para capturar a los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y herederos del Cártel de Sinaloa, “y qué casualidad que, a días de pisar territorio mexicano, se realice la captura”.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, consideró que el operativo podría haber sido en secreto, sin informes al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si Andrés Manuel López Obrador no estaba informado en su reunión mañanera de seguridad, del operativo en curso para detener a Ovidio Guzmán, quiere decir que los militares no le informaron para que no abortara el operativo, además de que esa detención responde a exigencias de Estados Unidos”, estimó en redes.

El perredista dijo que el presidente Biden debe venir más seguido a México para que detengan más capos. “Lo de hoy en Sinaloa subraya el fracaso de los abrazos, no balazos, aunque no quieran reconocerlo”, destacó.

Senadores de oposición también señalaron que, con la detención de Guzmán, el actual gobierno demuestra que sí puede detener a otros narcotraficantes.

Así lo manifestó el grupo de Acción Nacional en la Cámara alta, que coordina Julen Rementería, que en un posicionamiento ironizó que sería positivo para el país que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitara México más seguido.

No obstante, el coordinador del Grupo Parlamentario Plural, Emilio Álvarez Icaza, expresó su preocupación por las consecuencias que dejó el operativo para detener a Ovidio Guzmán.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se pronunció por hacer un frente común de apoyo al Presidente López Obrador y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que se recupere la normalidad y comentó que “la ley debe imperar en nuestro país”.