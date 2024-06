Otros pasos ante Otis

Y donde siguen dando pasos en la recuperación de áreas impactadas por fenómenos naturales, como el huracán Otis, aunque también por incendios, es en Guerrero, entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado. Y es que ayer arrancaron acciones de reforestación en las que se estima habrá una inversión aproximada, en una primera etapa, de 50 millones de pesos, así como para diversas acciones de recuperación que se llevarán a cabo en el parque Papagayo, también llamado Pulmón Verde de Acapulco. En este lugar se tiene prevista la siembra de alrededor de mil 200 árboles de distintas especies. “Vamos a demostrar que no hay reto tan grande, que no hay grandes dificultades cuando se puede trabajar en unidad. El huracán Otis tiró muchos árboles de este parque, pero no pudo arrancar las raíces que hoy, con todo el esfuerzo de ustedes, renace; este parque renacerá así como todo nuestro bello puerto de Acapulco”, ha señalado la mandataria estatal en un acto realizado también en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente.