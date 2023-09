Ovidio Guzmán no buscó ampararse para evitar ser extraditado a EU: AMLO

Este lunes, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese a que tuvo la oportunidad de ampararse, Ovidio Guzmán, alias "El Ratón", no presentó este recurso, por lo que este viernes 15 de septiembre se llevó a cabo su extradición a Estados Unidos.

“Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. Hizo el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México el procedimiento es que la solicitud la recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores y si se autoriza, se turna a la Fiscalía General de la República. Se notifica a la personas que se va a extraditar, tiene la oportunidad de ampararse, de acudir a un juez.

#ConferenciaPresidente | Lunes 18 de septiembre de 2023. https://t.co/E242SmLGe5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) September 18, 2023

“En este caso no hubo -según entiendo - ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la solicitud de extradición”, dijo AMLO.

Al explicar lo anterior, AMLO dijo que su gobierno aceptó este proceso para evitar que el tema sea utilizado con fines politiqueros, publicitarios y propagandísticos para dañar a México.

AMLO explicó que es importante no dar motivos a quienes utilizan el tema del narcotráfico y la migración con fines politiqueros en EU, en el marco de las elecciones presidenciales en aquella nación.

“Yo creo que ya eso no les funciona, lo mismo con el tema migratorio, siempre es voltear a ver a México, culpar a México, pero no se han enterado, les voy a mandar un aviso, ya no se puede usar el telégrafo, ni el fax, aprovecho para decirles que ya las cosas cambiaron.

“Hay que avisarles de que ya es otra la realidad y que no se puede estar haciendo publicidad, propaganda, politiquería, tratando de afectar a México, precisamente para no dar ningún pretexto, para que no quede ninguna excusa, pues cuando se presentan estas solicitudes se aplican y es lo que se hizo en este caso”, agregó.

Cuestionado sobre el caso de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue puesta en libertad la semana pasada, López Obrador aclaró que si tiene algo pendiente con la justicia mexicana será la FGR la que solicite su extradición al gobierno de EU.