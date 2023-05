'Ha sido un calvario': Padres y madres buscadoras exigen protección ante ola de violencia

Padres y madres buscadoras de personas desaparecidas exigen al Gobierno Federal visibilizar la problemática que atraviesan los colectivos por la violencia, debido a que, dijeron, se ha vuelto constante el asesinato de personas en el país.

“La madre buscadora Teresa Magueyal sucumbió ante la violencia y tenemos registro de amenazas y agresiones en contra de buscadoras, queremos que se visibilice la problemática ya que nos están matando y a las autoridades no les interesa”, destacó Javier Espinosa, vocero de la Unidad Regional del Bajío.

Los padres y madres buscadoras exigen no sólo justicia sino también sentirse seguros Jorge Butrón / La Razón

'Los botones de pánico no funcionan'

El padre de familia, quien perdió a su hijo hace 16 años en Aguascalientes, dijo requieren que las autoridades creen una mesa de trabajo para recibir las denuncias de personas buscadoras cuando son amenazadas, ya que no cuentan con protección y son víctimas de diversas agresiones en sus trabajos.

Al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos le exigió cambiar sus protocolos de actuación, ya que sus botones de pánico no funcionan a los llamados de emergencia.

Padres y madres buscadoras exigiendo justicia frente a Palacio Nacional. Jorge Butrón / La Razón

Padres y madres buscadoras exigiendo justicia frente a Palacio Nacional. Jorge Butrón / La Razón

“Ninguna autoridad tiene en su agenda de trabajo la protección a los buscadores, por ello nos manifestamos en Palacio Nacional para que la protesta llegue hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que ponga una solución”, agregó.

Señaló que las y los buscadores se han vuelto “una piedra en el zapato” para los gobiernos, debido que han levantado la voz por la falta de acciones.

Padres y madres buscadoras exigiendo justicia frente a Palacio Nacional. Jorge Butrón / La Razón

Ha sido un calvario

Daniela González Ramos, quien busca a su hijo de 16 años que desapareció en 2022 en la alcaldía Tlalpan, pidió a las autoridades no dejarlos solos, debido a que el camino no ha sido fácil y muchas puertas se les han cerrado.

“Ha sido un calvario ya que no tengo información de las autoridades y no me dan respuesta de nada. Nosotros queremos que las autoridades no dejen estos casos al olvido, porque no sé si mi hijo tenga vida o ya no. La familia está destrozada y aún tenemos esperanza”, explicó.

Indicó que cada día que salen a buscar a sus familiares tienen miedo de no regresar, debido a que han sido víctimas de violencia.

Padres y madres buscadoras exigiendo justicia frente a Palacio Nacional. Jorge Butrón / La Razón

Con pancartas, lonas y cartulinas los familiares de personas desaparecidas buscan que las autoridades visibilicen el problema que hay en el país por el tema, debido a que hay un grave olvido que es necesario cambiar.