'Hasta encontrarles'. María Herrera Magdaleno se presenta en gala de TIME con mensaje en su chal

A inicios de abril, se dio a conocer que María Herrera Magdaleno, una madre buscadora mexicana, fue considerada por la revista TIME como parte de las 100 personalidades más influyentes del año. Junto con la actriz y productora Salma Hayek, fueron las únicas mexicanas tomadas en cuenta por la prestigiosa publicación.

Esta semana se realizó la gala a la que María Herrera acudió con un chal negro y no dejó pasar la oportunidad de llevar su mensaje hasta Nueva York para que todo el mundo supiera la crisis por la que pasa México en cuanto a personas desaparecidas se refiere. María no descansará hasta no tener de vuelta con ella a sus cuatro hijos.

El mensaje que portó María Herrera Magdaleno

Apareció en la alfombra de la gala de la revista TIME, realizada en Nueva York, vestida completamente de negro, con un chal en el mismo color que incluía un mensaje bordado con letras rojas: "Más de 110 mil desaparecidxs en México" y otro con letras blancas con la leyenda "Hasta encontrarles".

De acuerdo a medios de comunicación neoyorkinos, María Herrera Magdaleno, declaró que cuando se enteró de su elección por parte de la revista TIME, lo primero que pasó por su mente fue "la posibilidad de hacer llegar este grito de dolor que estamos viviendo en México, tan cruel que podemos llamarle lesa humanidad. Que arrebaten a tus hijos de esta forma, no debe ser".

El objetivo del mensaje era que no pasara desapercibida no su presencia, sino el que se encuentra desde hace años, buscando a sus cuatro hijos, los cuales desaparecieron en los años 2008 y 2010. Espera conseguir apoyo de alguien "para que pueda hacer presión a nuestro Gobierno para que nos atienda, nos escuche y resuelva".

María Herrera Magdaleno, durante la gala de TIME. Reuters

¿Quién es María Herrera Magdaleno?

La mujer que fue considerada como una de las más influyentes para la revista TIME, es una madre buscadora de 73 años, líder de un grupo de madres que buscan a sus desaparecidos en nuestro país. Al desaparecer cuatro de sus ocho hijos, María Herrera Magdaleno se prometió no descansar hasta regresarlos con ella.

Raúl y Jesús Salvador, fueron los primeros dos hijos que desaparecieron, esto en agosto del 2008. Durante un viaje a Guerrero, junto con cinco compañeros, desaparecieron, justo en la época en la que Felipe Calderón era presidente de México.

Luego de mucho insistir a su madre, mientras ella seguía tocando puertas por todos lados -hasta en la Ciudad de México en donde se presentó ante el Senado para pedir ayuda- Gustavo y Luis Armando insistieron para volver a viajar, pues el dinero ya se les estaba agotando y el negocio iba para abajo. María Herrera accedió sin saber que en ese viaje a Veracruz, dos años después de haber desaparecido sus primeros dos hijos, Gustavo y Luis Armando desaparecerían también.

María Herrera Magdaleno comenzó a viajar a la Ciudad de México para exigir apoyo para localizar a sus cuatro hijos. En 2011, viajó en varias caravanas junto al mexicano Javier Sicilia, aunque fue en Morelia en donde se dio cuenta que no estaba sola y que muchas mujeres se encontraban en la misma situación que ella.

Fue entonces que comenzó a organizar conferencias pero no sólo para dar a conocer los casos de sus cuatro hijos desaparecidos, sino para que mujeres de todo México aprendieran de expertos forenses el cómo buscar señales de tierra removida que posiblemente apuntaran a una tumba oculta y también a cómo identificar restos humanos. "Nosotras nos organizamos porque eso aprendimos de ellos", refiriéndose a las células criminales en México. Al día de hoy, María Herrera Magdaleno, continúa la búsqueda de sus cuatro hijos.