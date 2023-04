María Herrera Magdaleno: la madre buscadora que dedica su vida a los desaparecidos en México

No volvió a ser la misma desde entonces y no lo será hasta que sus cuatro hijos desaparecidos no regresen con ella, sanos y salvos. María Herrera Magdaleno, una madre buscadora mexicana, dedica su vida no sólo a buscar por cielo, mar y tierra a sus familiares, sino también, a apoyar a aquellas madres, padres, que se encuentren en la misma situación que ella.

Su labor la ha llevado a ser nombrada por la revista Time como una de las mujeres más influyentes en el 2023 y no es para menos: aún con los recursos ilimitados, María Herrera Magdaleno ha atravesado México con el único objetivo de volver a ver a sus hijos en un país en el que tan sólo en 2022 se reportaron 18 mil 538 personas desaparecidas.

María Herrera Magdaleno busca a sus hijos desde el 2008. Cuartoscuro

¿Quién es María Herrera Magdaleno?

María Herrera Magdaleno es una mujer de 73 años, líder de un grupo de madres que buscan a sus desaparecidos en México. Su activismo comenzó cuando Raúl y Jesús Salvador, dos de sus ocho hijos, desaparecieron en agosto del año 2008.

Ellos dos se dedicaban a ayudar a su madre con el negocio que emprendió en Michoacán luego de separarse de su esposo por infidelidad. Comenzó a hacer ropa y, como lo relatan en el New York Times, cuando creció el negocio viajaba a Guadalajara para comprar ropa y venderla al por mayor. Sus hijos se unieron para ayudarla a comprar y vender oro.

Raúl y Jesús viajaron a Guerrero con cinco compañeros y nunca más regresaron a casa. La violencia en el país que en ese momento lideraba Felipe Calderón había aumentado considerablemente. Aunque ella pidió ayuda a las autoridades locales, nadie la apoyó e incluso la llegaron a amenazar.

Luego de mucho insistir a su madre, mientras ella seguía tocando puertas por todos lados -hasta en la Ciudad de México en donde se presentó ante el Senado para pedir ayuda- Gustavo y Luis Armando insistieron para volver a viajar, pues el dinero ya se les estaba agotando y el negocio iba para abajo. María Herrera accedió sin saber que en ese viaje a Veracruz, dos años después de haber desaparecido sus primeros dos hijos, Gustavo y Luis Armando desaparecerían también.

María Herrera Magdaleno, mujer buscadora en México. NYT.

'Yo quería morirme'

Las palabras de María Herrera para el New York Times en el 2022 no podían estar más llenas de impotencia y tristeza. "Yo quería morirme. Toda mi familia siento que está destruida", sin embargo, sus nietos la impulsaron a no dejarse caer.

María Herrera Magdaleno comenzó a viajar a la Ciudad de México para exigir apoyo para localizar a sus cuatro hijos. En 2011, viajó en varias caravanas junto al mexicano Javier Sicilia, aunque fue en Morelia en donde se dio cuenta que no estaba sola y que muchas mujeres se encontraban en la misma situación que ella. "Fue algo muy, muy cruel para mí, descubrir que no sólo era yo. Desde ahí empezamos a hermanar este dolor, a hermanar toda esta energía, todo este coraje, todo este sufrimiento para conocernos y gritar todas al unísono", declaró.

Aprendió de las células criminales a organizarse

Fue entonces que comenzó a organizar conferencias pero no sólo para dar a conocer los casos de sus cuatro hijos desaparecidos, sino para que mujeres de todo México aprendieran de expertos forenses el cómo buscar señales de tierra removida que posiblemente apuntaran a una tumba oculta y también a cómo identificar restos humanos. "Nosotras nos organizamos porque eso aprendimos de ellos", refiriéndose a las células criminales en México.

Sabe del riesgo que corre. Cinco madres buscadoras que trabajaban con ella buscando también a sus desaparecidos, fueron asesinadas en los últimos dos años. Su familia sigue recibiendo llamadas amenazadoras y demandó al gobierno de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su papel en la desaparición de sus hijos y no por participación, sino por omisión (además de no abordar la crisis de desaparecidos en México).

María Herrera Magdaleno se volvió a casar y se dice feliz, sin embargo, no lo es al cien por ciento pues, como ella lo refiere: "cualquier tipo de felicidad es empañada por este dolor".