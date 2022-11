PAN alista denuncia por uso indebido de recursos públicos en marcha de AMLO

El PAN en el Senado anunció que presentará una denuncia ante las autoridades electorales por el uso indebido de cientos de millones de pesos de recursos públicos para el “acarreo” y transmisión de la marcha del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, anunció que a más tardar este miércoles la presentarán ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

"El acarreo, el uso de recursos públicos descarado y cínico no se puede dejar pasar. Este gobierno piensa que puede violar la ley y no puede ser posible para un Estado de derecho que algo así se lleve a cabo y no haya denuncias, vamos a presentar las denuncias correspondientes"