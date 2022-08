PAN anuncia paquete de recursos para frenar militarización de GN; “se va a morir de risa la Corte”, responde Morena.

Senadores y diputados federales del PAN anunciaron que preparan los recursos que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir el acuerdo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para militarizar la Guardia Nacional.

Sin embargo, legisladores de Morena señalaron que el “escándalo” que armaron los panistas por el anuncio del titular del Ejecutivo federal “ mueve a risa ”.

Nos da mucha risa porque ya se oponen hasta a lo que no existe todavía y por eso podemos decir que si promueven una acción de inconstitucionalidad, se va a morir de risa la Corte, porque no hay sobre qué haga esa acción de inconstitucionalidad. No hay decreto, no puede haber por lo tanto, nada que debatir, no hay materia en el asunto, es la nada jurídica