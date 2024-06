Iniciaremos diálogo con Sheinbaum cuando se avale la legalidad de la elección: PAN

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza anunció que después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federación (TEPJF) analice la legalidad constitucional de la elección, podrían comenzar a dialogar con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Podríamos tomarle la palabra de dialogar de forma abierta y transparente con la oposición, para que demuestre con hechos sus palabras de ‘respetar la democracia constitucional’”, señaló.

A pesar de ello, adelantó que los equipos jurídicos de Acción Nacional están revisando las actas para cotejarlas en los cómputos distritales que se realizarán el próximo miércoles, a fin de defender cada voto de las y los mexicanos.

🗣 @XochitlGalvez anuncia impugnación; 'esto no termina aquí', dice



Antes reconoció a la morenista, ahora afirma que hay muchas dudas; 'no se puede permitir otra elección igual'https://t.co/kIllk2B4mH — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 4, 2024

leer más Medios más importantes del mundo destacan triunfo arrollador de Sheinbaum como la primera mujer presidenta de México

Reitero que impugnarán “elección de estado”

En un posicionamiento reiteró que impugnarán, porque no pueden dejar pasar que fue “una elección de Estado en la que el presidente intervino directamente”, violentando la Constitución y la ley electoral, lo que generó una enorme inequidad en la contienda.

“Lamentamos profundamente que nuestra coalición junto con las diversas organizaciones de la sociedad civil no hayamos logrado convencer a la gente de lo mal que van las cosas en el país, que no hayamos logrado convencer a la mayoría del enorme riesgo autoritario que enfrentamos, que no hayamos logrado hacer propuestas lo suficientemente atractivas para movilizar a la sociedad”, dijo.

PAN afirma que seguirá defendiendo a México desde el Congreso. Foto: Cuartoscuro.

México vuelve a tener un partido hegemónico

Indicó que según el PREP los votos favorecen a un modelo autoritario que busca anular la democracia y el equilibrio de poderes.

“Porque sin diálogo con los partidos políticos de oposición, con todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil todas sus palabras son y serán pura demagogia. Lamentablemente, México vuelve a tener un partido hegemónico, el partido del gobierno, una presidencia sin límites en su poder, sin contrapesos y con una agenda contraria a la división de poderes, concluyó.

Indicó que el PAN seguirá defendiendo a México desde el Congreso de la Unión y de sus gobiernos locales, pese a que en la próxima administración tendrá minoría.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am