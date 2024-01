PAN y PRI chocan por espacios en Coahuila.

El PAN y el PRI abrieron un frente de choque en Coahuila, por la falta de cumplimiento de acuerdos en la construcción de un gobierno de coalición en la entidad, con el consiguiente reparto de espacios políticos tras el proceso electoral del 2023.

Los acuerdos previamente firmados son incluir a militantes panistas tanto en el Gobierno como en las candidaturas a puestos de elección popular en el 2024, y que el PAN propondría a la candidata o candidato a la presidencia municipal de Torreón, entre otros.

Por ello, el blanquiazul exigió que se honren los acuerdos firmados, “ya que el cumplimiento de los acuerdos políticos es vital para mantener la confianza, la estabilidad en nuestra propuesta de gobierno de coalición y la certidumbre de los ciudadanos en los procesos políticos”.

En respuesta, el Comité Directivo Estatal del PRI dijo que se realizaron esfuerzos por unir a PAN, PRI y PRD, pese a las resistencias que encontraron en el PAN nacional. Por ello, explicó que el 19 de diciembre del 2022 presentaron un convenio local estructurado y justo, el cual no aceptó la dirigencia nacional albiazul y amagó con no formalizar la alianza si no firmaban un convenio a su modo, exigiendo temas “sin justificación numéricamente electoral”.

De acuerdo con el tricolor estatal, los resultados obtenidos en la elección del 4 de junio del 2023 arrojaron que el PRI obtuvo una votación de 624 mil 024 sufragios, equivalente al 46.40 por ciento, mientras que el PAN logró 81 mil 526 votos, equivalentes sólo al 6.06 por ciento.

“Ello demuestra con claridad, basados en resultados oficiales, que Acción Nacional incumplió el compromiso pactado de lograr 20 por ciento de la votación para consolidar la alianza en Coahuila, pero la colaboración hasta hoy ha sido total”, aseguró.

El comité priista dijo que se ha otorgado a Acción Nacional un porcentaje mayor de los puestos comprometidos, según su votación alcanzada, además de que se han ido integrando militantes del PAN al gobierno estatal.

“No permitiremos que en las elecciones de 2024 el PAN base la negociación política en caprichos y no en competitividad. Los intereses de unos cuantos, que despachan desde un escritorio en la Ciudad de México, nunca estarán por encima del bienestar de las y los coahuilenses”, advirtió.

Por ello, aseguró que el PAN pide tres distritos y gobiernos municipales donde los resultados han ido a la baja y, pese a ello, aceptaron que la presidencia municipal de Monclova sea para el PAN.

La dirigencia tricolor sostuvo que quien pone en riesgo la alianza en Coahuila es la dirigencia nacional del PAN, pese a estar consciente de que su partido incumplió el compromiso de obtener el 20 por ciento de los votos en el 2023.

“Consideramos que esta actitud de la dirigencia nacional del PAN pone en riesgo lo que debiera ser la prioridad del Frente Nacional, construido entre nuestros partidos políticos, que es la llegada de la precandidata Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República. En vez de estar concentrada en los 25 estados de la República en donde no hay Gobierno de la alianza, es increíble que esté enfocada en minar la alianza en uno de los siete estados en donde sí hay gobiernos aliancistas”, estableció el PRI local.

Con esta visión coincidió el expresidente del blanquiazul, Felipe Calderón, quien dijo que “el PAN debe dedicarse en cuerpo y alma a hacer ganar a Xóchitl Gálvez y a lograr mayoría opositora, en vez de perder energía y pelearse por candidaturas plurinominales”.