“Salamanca se pintará de esperanza, se pintará de azul”: Libia Denisse García

La comunidad de Valtierrilla vibró con la visita de la precandidata Libia Dennise García Muñoz Ledo; la esperanza de un nuevo comienzo para Guanajuato conquistó el corazón de más de 2 mil panistas salmantinos que demostraron su respaldo al mejor proyecto.

A mí no se me olvidará nunca que quienes me tienen aquí y por quienes voy a trabajar, es por la gente de Guanajuato y por la gente de Salamanca. Tenemos el mejor equipo, este movimiento ya nadie lo para, que se escuche fuerte porque desde hoy Salamanca ya está pintado de azul

Con gran ánimo de la militancia y simpatizantes, y con un salón Obregón a su máxima capacidad, Libia reiteró su compromiso por llevar a Guanajuato al siguiente nivel.

Trabajando juntos vamos a lograr el objetivo, tengan por seguro que no les voy a fallar, no me voy a olvidar de que el día de hoy aquí estuvieron ustedes, acompañándome, dándome su respaldo y por eso soy agradecida con Salamanca y les digo que vamos juntos por un mejor Guanajuato

Gumaro Álvarez asistió a este encuentro con Libia y se dijo convencido con las palabras que la precandidata compartió, al ser una mujer que se compromete con todos los sectores de la población.

Mi compromiso está firme para construir un mejor Guanajuato y lo vamos a hacer de la mano con las comunidades, porque yo sé que Salamanca necesita mejorar sus servicios, necesita tener proyectos de infraestructura, porque hemos dejado de crecer como municipio y necesitamos seguir avanzando por la ruta correcta , dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La precandidata dijo que lo más importante es trabajar con la gente, por ello escucha a los panistas salmantinos, para conocer sus necesidades y les invita a proponer soluciones para mejorar las condiciones de sus comunidades.

Es momento de que nos gobierne una mujer, ya son otros tiempos y sabemos que ella nos va a demostrar de qué está hecha, que sí se puede, a mí lo que más me emocionó de las palabras de Libia es su compromiso con toda la gente .

Venimos a apoyarla porque queremos que todo salga bien, porque sabemos que cuando ella sea Gobernadora, no se va a olvidar de nosotros, no nos va a dejar solas a las mujeres , dijo la señora Juana, una salmantina de la cabecera municipal que acudió hasta la comunidad de Valtierrilla, junto con su familia para apoyar a Libia.



Jesús Castillo nunca se había interesado en la política, pero en esta ocasión y luego de escuchar a la precandidata panista, se dijo a favor del proyecto de Libia.

Por su forma de ser y la familiaridad con la que nos habló, yo confío en Libia, se ve que es la persona más idónea para el puesto, por eso la apoyamos .

Fabiola Estrada, habitante de la zona rural, pidió el uso de la voz para expresar su apoyo a Libia y para solicitar proyectos de infraestructura hidráulica que garanticen agua a la zona rural.

Nuestra gran necesidad, no nada más nuestra, sino de todos es tener agua .

Libia agradeció el respaldo del panismo de Salamanca y mencionó que no dejará de escuchar las peticiones de las y los guanajuatenses. Además, dijo que este proyecto es de la gente y afín a los valores humanistas del Partido Acción Nacional.

Eso es lo que queremos, un gobierno sensible, un gobierno cercano, que sepa que el trabajo está ahí, en donde está la gente .

Gabriel García Ramírez, de la comunidad de Congregación de Cárdenas, usuario del distrito de riego 011, mencionó que el campo salmantino se siente confiado de la continuidad de programas estatales en apoyo de los productores agrícolas.

Somos una comunidad de 6 mil habitantes con muchas necesidades, nosotros confiamos en ti, sabemos que vas a estar con nosotros y de viva voz te mostraremos las necesidades que tenemos, queremos decirte que la comunidad de Congregación de Cárdenas está contigo, tenemos la fe, la confianza y el corazón puesto en ti .

Libia demostró su agradecimiento a las personas que asistieron a este encuentro y que se comprometen con este proyecto.