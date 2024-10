Panistas rechazan conformación del Comité de Evaluación de aspirantes al Poder Judicial

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández manifestó que el grupo parlamentario del PAN externó su rechazo a la conformación del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para la selección de aspirantes al Poder Judicial.

En entrevista para medios de comunicación mencionó que "es nuevamente un proceso simulado, en donde se van a elegir a puros perfiles afines a Morena y éste es el origen del embuste, de la mentira y de la trampa a la ciudadanía".

De igual manera manifestó que "que nunca en la reforma judicial tuvieron el decoro de explicar el proceso de selección de los integrantes de este Comité. Todo ha sido bajo la opacidad, no conocemos los lineamientos, no conocemos los perfiles, no conocemos los criterios de idoneidad para elegir a estar personas y tampoco conocemos el número de solicitudes para integrar al Comité y mucho menos conocemos si alguien tiene los medios para impugnar este proceso".

El diputado acusó que el partido Morena juega en contra de la ciudadanía, mientras que en el tema de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mencionó que cuentan con las facultades para realizar el análisis de la reforma al Poder Judicial.

“Nosotros no vemos con agrado el hecho de que una parte de la reforma judicial pudiera subsistir, como es la elección por voto popular de las y los ministros de la SCJN; el voto popular abre la puerta para que entren poderes facticos en la elección de los propios ministros. No es el camino adecuado”, expresó.

Por su parte, señaló que el debate entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el Poder Judicial es el reflejo de una grave crisis del Estado de derecho y constitucional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT