Panistas proponen a Adán Augusto elegir comisionados del INAI por insaculación 

Tras señalar que en la bancada de Morena en el Senado no hay acuerdos sobre el nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se dispuso a buscar mayorías para realizar las designaciones pendientes.

El encargado de la política interna del país se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y miembros del grupo parlamentario del PAN, para abordar la operatividad del INAI.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería, reconoció que fue un encuentro cordial, en el que el secretario de Gobernación les garantizó que el Gobierno federal no tiene la intención de desaparecer el órgano de transparencia.

"Mencionó que en la bancada no hay una claridad, la bancada de Morena por supuesto, no hay una claridad, que no están todos de acuerdo, que hay algunas diferencias entre si hacerlo o no hacerlo. Y entonces yo le dije, al final vayamos construyendo las mayorías como se tienen que construir"