Paredes, en vilo; nadie está por encima del PRI, recalca Alito sobre declinación

La posible declinación de Beatriz Paredes a su aspiración presidencial en el proceso del Frente Amplio por México sigue flotando en el ambiente.

Ayer, la senadora priista no dejó claro si descarta una posible declinación. Minimizó las declaraciones del dirigente de su partido, Alejandro Moreno, respecto a que las encuestas no le favorecen, al señalar que se trató de una entrevista “banquetera” (informal), pero no refrendó con claridad si se bajará o no del proceso.

La legisladora rechazó sentir presión para salirse de la contienda, luego de las declaraciones hechas por Moreno Cárdenas, y enfatizó que ella no va a caer en la misma dinámica de la entrevista banquetera.

“Yo creo que el dirigente del partido dio una declaración banquetera, yo no voy a dar una declaración banquetera”, expresó.

Entrevistada a su llegada al conversatorio “Experiencia del exilio: Memoria y solidaridad de México”, organizado en la antigua sede del Senado, los representantes de los medios de comunicación le preguntaron si se deja presionar con declaraciones como las de Alejandro Moreno. “¿Cuándo me he dejado presionar?”, contestó.

—¿Y la están presionando?— se le insistió. —No, desde luego que no— respondió la senadora priista por Tlaxcala.

Paredes también fue cuestionada respecto a si considera, como plan B, la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte del Frente Amplio por México, respecto a lo que puntualizó que no.

Reiteró que será hasta que conozca los resultados oficiales de las encuestas cuando tome definiciones ante la otra aspirante, la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez.

“Voy a esperar el resultado de las encuestas oficiales encargadas por la comisión organizadora, que para mí son los resultados que inciden en el proceso”, subrayó.

Paredes enfatizó que mantiene el diálogo constante con la dirigencia del Revolucionario Institucional en todos sus niveles, por lo que no se considera excluida del proceso de deliberación y de toma de decisiones de su propio partido.

El domingo 3 de septiembre, por medio de una consulta ciudadana, se definirá a la candidata del Frente Amplio por México, la cual se enfrentará con el seleccionado o seleccionada de Morena rumbo a las elecciones del 2024.

Sin embargo, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, adelantó que este miércoles 30 de agosto hará un posicionamiento sobre los datos de las encuestas, que no favorecen a Beatriz Paredes.

Nadie está por encima del tricolor, dice Alito



Luego de la polémica que se generó tras haber asegurado que las encuestas no están favoreciendo a Beatriz Paredes en el proceso del Frente Amplio por México, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que “nadie” está por encima de este instituto político.

El también diputado federal aseguró que, en este momento, su partido hace una evaluación de las mediciones que se elaboran y la potencia del tricolor que se proyecta en las mismas.

“El PRI está con la unidad, el PRI está claro. ¿Por qué?, porque nosotros somos un partido político y tomamos decisiones claras; al final, nadie está por encima de nuestro partido político”, declaró, en entrevista, durante la reunión plenaria de la bancada tricolor, realizada ayer en un hotel de la Ciudad de México.

Afirmó que la prioridad en este momento es la consolidación del Frente Amplio por México y señaló que el partido tricolor apoyará a quien encabece los resultados del proceso que concluirá el próximo domingo.

Moreno negó que se esté ejerciendo presión hacia Beatriz Paredes para que decline en favor de Xóchitl Gálvez.

Describió a ambas como mujeres que han hecho un extraordinario esfuerzo, por lo que señaló que la política siempre debe impulsar la construcción de acuerdos y de unidad.

“Sólo hay dos; hay que ir con quien encabece y lo he dicho fuerte. Ustedes saben que en esta participación de compañeras y compañeros fuimos juntos. Si en el momento de la simpatía, del trabajo, de la construcción, de la unidad, Beatriz Paredes es la que está (arriba), todos nosotros vamos a ir en unidad, y si en el momento, en la decisión, en la construcción del proyecto, de la fortaleza de generar acuerdo y consenso, es Xóchitl Gálvez, el PRI va a ir unido”, dijo.

El también exgobernador de Campeche aseguró que su partido no dejaría un proceso como el que ahora coordina la oposición.

“Nosotros lo hemos hecho, ni hoy ni antes ni nunca ser factor de división; al contrario. Siempre hemos sido factor de suma con el PAN, con el PRD, con nuestros hechos”, dijo.

Al insistirle sobre una posible declinación o no de Paredes Rangel, respondió que se respetará la decisión que ella tome.

“Ha sido dirigente nacional del partido, como yo. Creo que Beatriz es una mujer muy inteligente que ama profundamente este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos; igual lo sabe Xóchitl Gálvez”, declaró.

En respaldo a sus declaraciones, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó que lo dicho por Moreno haya carecido de ética por asegurar que las encuestas no favorecen a Paredes.

“La ética no está en ese tipo de declaraciones, ahí está lo que él piensa. Algunos de nosotros o muchos o todos nosotros lo apoyamos, pero eso no está relacionado con la ética, son cosas distintas”, comentó.

Senadores y líderes del PAN arropan a Xóchitl



Arropada por el presidente del PAN y el grupo de senadores, Xóchitl Gálvez aseguró que respeta la decisión de Beatriz Paredes, en caso de que decida declinar a su favor en el proceso interno del Frente Amplio por México, pero dijo que está lista para la definición final que se anunciará el próximo domingo.

Dijo que lo prioritario es la unidad en el frente, porque de lo que “no tengo duda es de que Morena se está frotando las manos para ver qué des... nos hace”.

Xóchitl Gálvez se refirió al tema de Movimiento Ciudadano y dijo que, una vez que se defina su posición, ella buscará a Dante Delgado para tratar de establecer una alianza.

“En todos los partidos hay presentables e impresentables, pero qué bueno que en Movimiento Ciudadano hay un presentable como Dante. Dejen que sea la coordinadora, porque las mujeres sabemos tejer de una manera distinta”, expresó, durante la apertura de los trabajos preparatorios del próximo periodo legislativo de la bancada, que se celebró en la sede panista.

Lo anterior, luego del elemento de incertidumbre que introdujo en el proceso el dirigente priista Alejandro Moreno, tras señalar que su compañera de partido, Beatriz Paredes, va abajo en las encuestas internas.

Durante el inicio de los trabajos, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, resaltó la fuerte actividad en la sede nacional del blanquiazul, porque era evidente, dijo, que “huele a presidenta”, lo que fue respaldado por los demás asistentes.

El político michoacano también destacó que, en su momento, Santiago Creel supo valorar la importancia de la unidad en el frente, al favorecer la postulación de Xóchitl Gálvez.

“Es una gran cohesión que Xóchitl Gálvez ha logrado en el PAN, en sus militantes y sus simpatizantes. Hubo sumas importantes como la de Santiago Creel Miranda. Creel supo entender la circunstancia y tomó una decisión que valoramos y reconocemos, y permite la cohesión partidista”, aseguró.

Ante la pregunta respecto a si Beatriz Paredes podría declinar a la candidatura presidencial a cambio de quedarse con la de la Ciudad de México, el dirigente del blanquiazul apuntó que corren por carriles diferentes.

“Son carriles completamente distintos; ahorita estamos enfocados en el proceso para elegir a la responsable de construir el Frente Amplio por México y lo que yo creo es que estamos escuchando el sentir de la sociedad”, remarcó.

Durante la sesión plenaria, los senadores de Acción Nacional cerraron filas con Xóchitl Gálvez para que sea ella la que encabece la construcción del Frente Amplio por México, además de que ratificaron el compromiso de dar seguimiento a una agenda legislativa que defienda los intereses prioritarios de la población.

El coordinador de la bancada, Julen Rementería, manifestó que tienen pendiente nombramientos como los 37 magistrados electorales, los tres comisionados del Inai y la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros.

“Habría que sumarle todas las reformas constitucionales que se están planteando, algunas que ya tenemos como minuta, que es la constitucional en materia de bienestar animal, la constitucional de función notarial, reforma en materia de yacimientos, entre otros”, señaló.

Alistan plan B por posible baja de Beatriz Paredes



El Comité Organizador del Frente Amplio (FAM) aseguró que cuenta con un plan B en caso de una posible declinación de Beatriz Paredes en su aspiración, aunque pidió esperar hasta que la dirigencia nacional del PRI dé a conocer su postura.

“Hay que esperar hasta que se lleve a cabo la conferencia, nosotros somos muy respetuosos de la opinión de cada partido. Sí tenemos un plan B, pero lo que preferimos es que se llegue al término del proceso sin contratiempos. Es el mejor escenario”, explicó.

Ángel Ávila destacó que lo importante fue el esfuerzo de los partidos y expertos, además de los aspirantes que se quedaron en el camino, sin embargo, precisó que lo que impera ante todo en el Frente es la unidad ya que se han cerrado filas, situación que se ha reforzado con la presencia de la sociedad civil.

Lo anterior, luego de que este miércoles se espera una conferencia de prensa de la dirigencia del PRI en donde fijarán posición respecto a la aspiración de Beatriz Paredes. Por otra parte, el Comité Organizador informó que ya se encuentran listos para la consulta del próximo 3 de septiembre, en el que se elegirá el representante nacional rumbo a 2024.

A través de sus redes sociales el Comité dijo: “Seguimos trabajando: ya tenemos papeletas, carteles, actas, crayones, tinta indeleble, gafetes y demás materiales para recibir la participación ciudadana”.

En las boletas que dio a conocer se muestra a las dos aspirantes, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes como únicas contendientes, además de los crayones que se utilizarán para marcar la elección.

Ángel Ávila, integrante del Comité dijo que las impresiones para el ejercicio democrático fueron de 2 millones 297 mil 527, pero aclaró que se imprimieron algunas más, sin precisar la cifra.

A pesar de que no dio el costo del proceso interno del Frente Amplio por México, señaló que fue repartido en partes iguales entre los tres partidos de la alianza.