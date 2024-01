Partido naranja ve difícil conseguir candidatas

Tras cuatro años de resistirse a concretar su regulación interna en materia de violencia política de género, Movimiento Ciudadano señaló ante el Instituto Nacional Electoral (INE) que le resulta difícil conseguir candidatas para los procesos electorales.

En la sesión del Consejo General, se confirmó el ultimátum del órgano electoral hacia el partido, para que haga las adecuaciones completas a sus documentos básicos en materia de violencia política.

En ese contexto, el representante emecista ante el INE, Juan Miguel Castro, negó que su partido no quiera ajustar sus documentos básicos y argumentó que a lo que se oponen es a que desde el INE les dicten lo que deben incorporar.

“Díganme de una persona, desde el 2020 a la fecha, que se haya quejado de violencia porque no tiene la instancia adecuada para atender una situación de ese tipo. No ha habido una sola. Quien lo ha pretendido hacer se ha descubierto, a través de las autoridades competentes, que no era tal situación”, dijo, pese a que en el proceso interno por la candidatura presidencial la senadora Indira Kempis hizo esta denuncia por violencia política de género.

Castro Rendón incluso señaló que es necesario que el Consejo General del INE incentive, junto con los partidos, la participación de las mujeres, porque afirmó que es difícil conseguir candidatas.

“Hace falta que este Consejo, junto con los partidos, incentive a las mujeres a participar, las capacite y haga que se sientan con las facultades necesarias para meterse a los procesos electorales. Si vieran ustedes qué difícil es conseguir consejeras…, perdón, qué difícil es poder conseguir candidatas. No se trata de improvisar candidatas, se trata de buscar, en verdad, personas, mujeres que quieran participar. Eso lo debemos de hacer juntos los partidos y con la orientación de ustedes”, expresó.

El representante emecista también señaló que no sólo se debe ver el tema de la violencia política de género, sino la “de todo tipo”, porque reclamó que para bajar a Samuel García de la contienda presidencial “no se dijo nada”.