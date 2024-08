"No pasa nada" con paro de labores, asegura AMLO; envía oficio a ministra Norma Piña

Tras anunciar que enviará un oficio a la presidenta de la Corte, Norma Piña, para que destrabe y resuelva dos asuntos fiscales con valor de 35 mil millones de pesos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que "no pasa nada" con el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial que están en contra de la reforma judicial.

AMLO sostuvo que su gobierno no va a reprimir la movilización de los empleados del PJ, ya que son libres de acceder a su derecho de libre manifestación, sin embargo, aclaró que el problema es "con los de arriba" donde está la corrupción y la impunidad.

Yo respeto su derecho a manifestarse, son libres independientemente de la normatividad, porque la libertad es lo más sublime, es algo a lo que tienen derecho y además la libertad no se implora se conquista, eso que lo tengan muy claro. Lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores AMLO

AMLO dejó en claro a los trabajadores que se manifiestan contra la reforma judicial que en vez de perjudicarse se van a beneficiar, ya que no están en riesgo sus conquistas laborales ni sus empleos. Añadió que este paro no causará mayores problemas ni pasará nada.

"Se los digo, porque luché durante muchos años, tengo alguna experiencia en esto, no pasa nada con su movimiento. No importa, porque ellos no atienden a la población, yo les diría que al contrario, si los jueces, ministros, magistrados no están en activo, cuando menos no van a sacar delincuentes de la cárcel", recalcó AMLO.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, adelantó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Estela Ríos, enviar un oficio a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para destrabar dos expedientes fiscales que tiene en su escritorio.

"Si van a estar en huelga no hay problema. Yo nada más le pediría a la presidenta, y sí lo vamos a hacer hoy, que tiene el paquete de dos asuntos fiscales de un pago de impuestos por 35 mil millones de pesos, (que) si ella no está en huelga ya puede resolver", declaró AMLO.

Se trata de un asunto que fue turnado directamente a la ministra Piña Hernández hace más de un mes y que, hasta el momento, no ha sido tramitado.

"Hoy le pedí que enviarán un oficio a la presidenta de la SCJN sobre ese asunto, con todo respeto. Ella los recibió y no le ha dado trámite. Además, sin adelantarnos porque ellos son los que tienen que decidir, constitucionalmente no tiene porque estar detenido ese fallo, ya resolvió en las instancias correspondientes", explicó AMLO.

