En pasarela, corcholatas piden unidad y difundir acciones de 4T

Un mariachi, aplausos y porras selectivas, pero también críticas y reclamos, rompieron el apoyo uniforme que su coordinador pidió a diputados de Morena para recibir a los presidenciables de la Cuarta Transformación, en el día de pasarela de corcholatas en la reunión plenaria de los legisladores morenistas.

Ahí, Adán Augusto López exhortó a los diputados a que recorran el país para que difundan las acciones que han llevado a cabo desde el Poder Legislativo, pues eso ayudará a Morena en el 2024; Claudia Sheinbaum dijo que nadie está por encima de la Cuarta Transformación y el que se llevó las críticas es Ricardo Monreal, mientras que a Marcelo Ebrard, quien dijo sentirse “requete-confiado” en que le va a ir bien, le llevaron mariachi.

El auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados y sus alrededores se convirtieron en el escenario para que la y los aspirantes a la candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia a la Presidencia de la República tomaran nota de quiénes del cuerpo legislativo apuestan por cada uno de ellos.

“Somos una familia”, aseguró el coordinador parlamentario, Ignacio Mier, al arrancar la reunión plenaria, “prismática, singular y muy especial”, que contendría el morbo natural de la vida pública y política, potenciado por la presencia de quienes aspiran a dar continuidad a la 4T.

La Jefa de Gobierno (centro) en el encuentro acompañada por un grupo de diputados que simpatizan con ella, ayer. Foto: Cuartoscuro y Especial

El primer invitado especial fue el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ante quien se anunció que la bancada había resanado el hueco que dejó el diputado Omar Ortega al partir hacia la bancada de Movimiento Ciudadano.

“Es el panista guanajuatense Justino Arriaga quien ahora se suma a la bancada guinda, sin que haya recibido algo a cambio. Es una decisión personal, pues en Guanajuato es necesaria una alternancia política”, aseguró en entrevista.

La presencia del funcionario se convirtió en un buzón de quejas de los morenistas inconformes por la falta de apoyo que ven en la bancada guinda para sacar adelante sus proyectos. Entre ellos figuraron Miguel Torruco y María Clemente García.

“Ni ella (Salma Luévano) ni yo hemos dado un voto contrario a las iniciativas del grupo; Morena nos lo tiene que devolver. Me encantaría que no pasáramos solamente como un acto de publicidad electoral para que Morena se vea hacia el exterior muy incluyente, sino que nuestro paso aquí dé justicia a nuestras compañeras”, dijo la diputada García Moreno, mujer transexual, mientras el funcionario tomaba nota y asentía con la cabeza.

Legisladores levantaron el brazo al canciller Ebrard (centro), tras terminar su participación en la plenaria, ayer. Foto: Cuartoscuro y Especial

Después, López Hernández dictó a las y los diputados una tarea: recorrer el país para difundir su trabajo legislativo, porque eso ayudará a su partido en el 2024, año en el que no sólo se renovará la Presidencia de la República, sino también las cámaras de Diputados y de Senadores.

“Aunque aquí hay medios de comunicación y me van a querer acusar de otra cosa, yo sí creo que es hora de ir a consolidar el trabajo que ustedes hacen. Tiene que verse reflejado en su territorio y todo eso va a servir enormemente para el próximo año, al partido que ustedes representan”, dijo.

El siguiente turno fue el de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien llegó al auditorio escoltada por más diputados —diferentes a quienes arroparon al titular de Segob—, que además de gritar “¡Unidad!”, también activaron la garganta para decirle “¡presidenta!,” o que “¡Mazatlán te necesita!”, según el sinaloense Juan Guadalupe Torres.

Ante sus simpatizantes, quienes constantemente le aplaudían, la mandataria aseguró que “no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación”.

El titular de Segob (3o de izq. a der.) durante su participación en la reunión de morenistas en la Cámara baja, ayer. Foto: Cuartoscuro y Especial

Luego de un amplio recuento sobre los proyectos implementados en la capital del país, como los de movilidad, Sheinbaum Pardo tocó un punto neurálgico: el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El objetivo del tema, dijo, es que las y los legisladores conozcan las inversiones que ahí se hacen para que apoyen a “difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen”.

“Compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos, por todas. Aquí estamos juntos todos, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Esa es la esencia de la unidad, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto”, mencionó.

Otro llamado a la unidad emanó del diputado petista Gerardo Fernández Noroña, la quinta corcholata, quien mientras repetía que Morena y PT son “hermanitos”, acusaba al partido guinda de actuar con sectarismo y arrogancia.

“Les voy a ganar. Me critican que porque voy de carpita en carpita, pues de carpita en carpita me los voy a chin..., porque yo estoy yendo abajo, a las comunidades, a los barrios, a las colonias, a las universidades”, exclamó ante los morenistas, entre quienes algunos soltaron una risa y otros voltearon los ojos.

Luego llegó el senador Ricardo Monreal Ávila, quien a propósito de su cargo como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, anunció que se haría un esfuerzo por aprobar más iniciativas en el próximo periodo, ya que después será más complicado.

Los líderes de los senadores (izq.) y de los diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, respectivamente, ayer. Foto: Cuartoscuro y Especial

De forma reservada, también invitó a los diputados a hojear un par de textos que les llevó: su último libro Errar es humano, rectificar es política, y un cuadernillo que contiene su proyecto de nación, en el que expone sus propuestas de gobierno.

Diputados como Rosa Hernández o Arturo Hernández usaron la ronda de intervenciones para reclamar al senador las ocasiones en que se ha opuesto a los proyectos presidenciales.

“Es un crítico muy fuerte y a veces muy incómodo para nosotros. Yo lo he criticado a usted, incluso en redes, porque no me parece, y a veces siento que se extrapola, porque nuestro movimiento necesita ir avanzando y a veces su voz la sentimos, más que de autocrítica, la sentimos de la oposición”, exclamó Rosa Hernández.

Aunque dijo haberse sentido como pez en el agua, Monreal Ávila respondió más tarde ante medios: “Yo no quiero incomodar, pero sí creo eso; soy un hombre formado en la ley y a lo mejor es una deformación, pero voy a seguir así y estoy bastante grande para cambiar”.

El remate del día fue la llegada del canciller Marcelo Ebrard, a quien un grupo de entre 30 y 40 diputados le llevó mariachi —mediante pago de cerca de seis mil pesos—, para que le cantara una canción compuesta para él. El escenario fue la explanada principal del recinto legislativo.

“Él es mi compadre, él es mi carnal… Con Marcelo sí vamos a avanzar, el que une a todos, ya llegó el carnal. Con Marcelo sí vamos a ganar” cantaban.

Mientras tanto, los diputados rodearon al secretario, mientras entonaban la canción y exhibían pequeños “marcelitos”, peluches con la imagen caricaturizada de Ebrard Casaubón.

Tras manifestar que está de acuerdo con una encuesta como método para elegir a la o el candidato, el canciller se dijo entusiasmado respecto a su aspiración presidencial, al decir que, tras 25 años a lado del Presidente, “estamos muy requete-confiados en que nos va a ir bien”.