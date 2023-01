Dirigencia del PRI arropa a Del Moral

Los diputados federales del PRI arroparon a la precandidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, a quien reconocieron porque su postulación “ha crecido desde el primer día”.

En Ocoyoacac, donde los legisladores priistas celebraron su plenaria específicamente para manifestar su respaldo a Del Moral, el líder nacional priista, Alejandro Moreno, destacó los arrestos de la precandidata del tricolor.

“Lo que ha quedado muy claro y muy puntual es que la candidata que ha crecido desde el primer día que ha venido haciendo su compromiso con la militancia, con la sociedad, es Alejandra del Moral; tiene los arrestos, tiene el empaque, vamos creciendo, y al ritmo que vamos, como es, caballo que alcanza gana, con Alejandra del Moral vamos a ganar en el Estado de México la gubernatura”, aseveró.

En conferencia de prensa, el político campechano dijo que, por el contrario, los de enfrente van a la baja: “Ha quedado claro que Morena se derrumba, se desfonda, y bueno, pues ya traen estos temas internos ellos. Así que nosotros firmes, trabajando, y Ale será la próxima gobernadora”, enfatizó. Acompañada por toda la bancada de legisladores priistas, Del Moral aprovechó para señalar que es evidente que sus opositores ya empezaron “con sus nerviosismos”.

La aspirante tricolor puntualizó que no tiene pleito con Delfina Gómez, de Morena, sino que el objetivo es construir una propuesta a favor de los mexiquenses.

“Esta es una precampaña que hemos hecho con motivación y con mucha alegría, y cada vez que ellos empiezan con sus ataques, a nosotros nos da mucha emoción ver que empiezan con sus nerviosismos, así que, ante cada descalificación, nosotros concentrados. El pleito no es con ellos, sino cómo vamos a darle a los mexiquenses lo que están esperando; no es un pleito, sino una propuesta”, declaró.

Cuestionada sobre los espectaculares y anuncios de su precampaña que están bajando en los municipios mexiquenses gobernados por Morena, Del Moral subrayó que todos los ataques significan que están avanzando de manera favorable.

“Mientras más muestras de ese tipo de ataques haya, quiere decir que vamos avanzando bien nosotros y no nos vamos a desconcentrar, no vamos a caer en su juego, nosotros en lo nuestro, concentrados en seguir caminando y avisar hacia adelante”, sostuvo. a precandidata priista estimó que, si este es un proceso electoral histórico protagonizado por mujeres, entonces lo mínimo que espera de la precandidata de Morena es que ella misma haga su campaña y no que se la hagan.

Ante el planteamiento sobre los debates que se realizarán durante la etapa de campañas, Del Moral se limitó a señalar que “ojalá (a Delfina Gómez) la dejen ir a todos”. Al referirse al hecho de que en la alianza Va por México se decidió que, en los comicios del Estado de México y Coahuila, el peso de la candidatura recayera en el PRI, mientras que en el 2024 la presidencial y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se privilegiará la determinación del PAN, el dirigente priista Alejandro Moreno aclaró que no entregó esas candidaturas.