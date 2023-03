Pastillas de fentanilo se troquelan aquí: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en México se “troquelan” pastillas de fentanilo, pero insistió en que aquí no se elaboran las sustancias con las que se produce esta droga sintética, la cual llega de Asia.

También consideró que no llega de México el fentanilo que más se introduce a Estados Unidos, donde se comercializan pastillas “de todos los colores y sabores”.

—¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor Presidente?—se le preguntó en la conferencia de prensa mañanera.

—No, es que es una materia prima que se trae de Asia—, respondió.

—¿Pero aquí no hay laboratorios?—, se le insistió.

—Ah, no, sí, sí, sí, pero esa materia prima, lo que se hace aquí. Y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México. Entonces, aquí lo que se hace es que se hacen pastillas. Tiene un nombre. Las troquelan”, explicó.

López Obrador añadió que los comprimidos que se producen en México son de color azul, pero la oferta que tienen los consumidores estadounidenses es mucho más variada.

No es México el país que más introduce fentanilo a EU. Llega más fentanilo de manera directa a EU y a Canadá que lo que llega a México. Aquí lo que se hace es que se hacen pastillas. Tiene un nombre. Las troquelan

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Constantemente estamos destruyendo laboratorios. Pero me hacían la observación de que todas las que hemos encontrado aquí son azules, pastillas azules, y allá en Estados Unidos hay de todos los colores y sabores”, afirmó.

Se refirió a la polémica que ha desatado la iniciativa de dos legisladores republicanos, que pretenden revivir una propuesta del expresidente Donald Trump para clasificar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y abrir espacio para que la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, pudiera enviar tropas a perseguir a los criminales, incluso en territorio mexicano.

“No se sabía que el fentanilo viene de Asia y no sólo entra por México, entra también directo a Estados Unidos, pero donde se consume más es en Estados Unidos, que lamentablemente causa la muerte de muchos jóvenes”, reconoció.

A pesar del alto número de defunciones que se origina por el abuso en el consumo de esta droga, López Obrador cuestionó que Estados Unidos no informe sobre decomisos o bandas desarticuladas.

“Allá, no sé si ustedes sepan, no hay cárteles. Allá es por telepatía que se distribuye, no hay allá narcotráfico, ni hay laboratorios, no hay mafias allá”, ironizó durante su conferencia matutina.

Se quejó de que sus detractores desvirtúan sus propuestas, como buscar una alternativa para el uso de fentanilo medicinal, pero sostuvo que ya hay un equipo de especialistas buscando una solución.

“Sí, ya están científicos nuestros, de Conacyt, estudiando la posibilidad de que podamos utilizar otros analgésicos para el dolor. Pero ya ayer (miércoles), en las redes, ya politiqueros y gente muy conservadora, reaccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para que pueda quitarles el dolor. O sea, son muy perversos”, denunció el Presidente.