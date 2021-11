Tras el PEF 2022, van guindas por la Eléctrica

Luego de que ayer se aprobara el Presupuesto de Egresos 2022, Morena en la Cámara de Diputados anunció que está listo para continuar con el debate de la Reforma Eléctrica; sin embargo, la oposición advirtió que por la forma en la que se avaló el paquete presupuestal, no existen condiciones para dialogar sobre otros temas.

El coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que los grupos parlamentarios de la coalición Juntos Hacemos Historia defendieron un paquete económico que consolidará la Cuarta Transformación.

El PEF 2022, aprobado hoy en la Cámara de Diputados, permitirá consolidar la recuperación económica, focalizando el gasto social en la población más vulnerable y apuntalando la inversión en proyectos estratégicos regionales Rogelio Ramírez de la O

Secretario de Hacienda y Crédito Público

El legislador poblano dijo que propondrá que los morenistas organicen asambleas informativas en todos los distritos del país para exponer los argumentos en favor de la reforma para recuperar la soberanía de la industria eléctrica.

Al respecto, el coordinador del PRI en la Cámara baja, Rubén Moreira Valdez, advirtió que las condiciones en las que se dio el debate por el presupuesto no abonan al diálogo para lograr acuerdos y evidencian “que Morena tiene una inexperiencia terrible para hacer política”.

Comentó que en ese sentido son las afirmaciones del vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, respecto a que “por inexperiencia, inmadurez o fanatismo” no hubo oficio político para el presupuesto, por lo que tampoco avanzarán otras reformas como la Eléctrica.

Aprobar el presupuesto federal es facultad exclusiva de las y los diputados. Hoy acabó este proceso, otorgándole al país estabilidad y certeza en los mercados financieros; ahora corresponde su aplicación transparente y honesta

Ricardo Monreal Ávila

Coordinador de los senadores de Morena

“Esa forma de hacer política pues no es la correcta y, si así vamos a otras reformas, no solamente a una Eléctrica, a la Guardia Nacional o a lo electoral, pues las cosas no van a funcionar”, manifestó el priista.

En San Lázaro, durante la madrugada, tras una discusión que se prolongó 41 horas efectivas durante cuatro días, los votos de los diputados de Morena, PT y PVEM permitieron la aprobación, sin cambio alguno, del Presupuesto de Egresos 2022 en lo particular, rechazando todas las propuestas de la oposición.

El dictamen fue aprobado con 273 votos a favor del bloque legislativo de la 4T y 214 sufragios en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Como mensaje final de la alianza Va por México, el panista Jorge Triana manifestó: “Cuando venga el Presidente a rendirles cuentas sobre su Reforma Eléctrica, recuérdenle que está muerto. Anótenle bien, 14 de noviembre de 2021, porque está muerta la reforma de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que lo apoyan”.

La coalición Juntos Haremos Historia celebró entre aplausos, abrazos y selfies la aprobación del presupuesto.

AMLO reconoce a diputados por aprobar presupuesto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a la Cámara de Diputados por la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022.

A través de sus redes sociales, el mandatario federal destacó que es una buena noticia, sobre todo para las familias pobres y para la clase media, pues aseguró que se beneficiarán de los programas sociales.

“Hoy a las 2:13 horas quedó aprobado el Presupuesto de Egresos 2022 en lo general y en lo particular, con 273 votos a favor, 214 en contra y cero abstenciones. Es una buena noticia, para el bien de todos, en especial, para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, como nunca”, publicó en Twitter.

El titular del Ejecutivo federal resaltó las acciones que realizaron los diputados federales para favorecer al pueblo, en lugar de a los grupos de las minorías privilegiadas.

“Agradezco a los legisladores su postura en defensa del pueblo y no de las minorías, por siempre privilegiadas. A dormir con la conciencia tranquila, feliz domingo”, expresó.