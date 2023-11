Pegaría tijeretazo a INE en elecciones de 2024

El recorte que prevén en la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para el 2024 impactaría en un monto equivalente a la mitad de lo que se destina al rubro de organización de los comicios federales y locales.

La propuesta que votará la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro este viernes establece un recorte de cinco mil millones de pesos (13.2 por ciento) a la solicitud presupuestal del instituto.

De acuerdo con la solicitud realizada por el órgano electoral, dentro de la cartera institucional de proyectos para la organización de los comicios federales y locales, está contemplado un presupuesto por nueve mil 437 millones de pesos.

Por ello, el recorte planteado en la Cámara de Diputados por cinco mil millones de pesos significaría 53 por ciento de los recursos correspondientes a la organización de los procesos.

El ajuste que tendría que realizar el INE a sus recursos, en caso de proceder el recorte, sería en diferentes áreas para no impactar sólo una de las tareas del instituto.

Por ejemplo, determinó como presupuesto precautorio un monto por tres mil 568 millones de pesos para una eventual consulta popular que, en caso de no realizarse, tendría que ser reintegrado a la Tesorería de la Federación.

Ante la intención de hacer este recorte, legisladores y representantes de partidos de la oposición advirtieron que, de nueva cuenta, la disputa por el presupuesto del órgano electoral terminará en impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El representante legislativo del PAN ante el órgano electoral, Humberto Aguilar, sostuvo que la oposición dará la batalla para frenar este recorte y dijo que esa no será la última palabra, porque buscarán la defensa del presupuesto del INE por todas las vías, además de que el propio instituto tendrá la opción de recurrir al máximo tribunal del país.

“Ya hemos visto en diferentes ocasiones la intentona de Morena de debilitar al árbitro electoral, así que ésta es una más, por eso buscarán recortarle presupuesto al INE y otra vez será necesario recurrir a la Corte, no vamos a ceder”, dijo.

Asimismo, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que la mayoría de Morena y sus aliados están aprovechando todos los distractores de estos días para aprobar el recorte a los órganos autónomos, incluyendo al INE.

Sin embargo, dijo que lo peligroso es que el órgano administrativo, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tengan que salir a pelear legalmente el presupuesto que les corresponde en pleno desarrollo del proceso electoral.

“Aprovechando todos los factores de distracción que hay y hasta estos días de vacaciones, intentan darle el tiro de gracia al INE y al Tribunal Electoral y a todo el Poder Judicial, pero no podemos permitirlo, por eso se buscará su defensa por todas las vías”, advirtió el legislador emecista.

En el mismo sentido se expresó Juan Manuel Fócil, senador del PRD y representante legislativo ante el INE, quien dijo que estas medidas que están imponiendo los legisladores de la Cuarta Transformación forman parte de los ataques en contra de las autoridades electorales.

“Siguen en Morena con su golpeteo en contra de los órganos autónomos y, particularmente, en contra de los electorales; no han cesado en su intento de debilitarlos, ya están con el plan a, b, c; ya no sabemos cuántos traen, y no podía faltar las acciones para recortar el presupuesto, así que la ruta ahora tendrá que ser jurídica”, expresó.