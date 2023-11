Pensión Bienestar 2023: ¿Habrá algún depósito en diciembre?

El fin de año ha llegado. Diciembre es el último mes de este 2023 que trajo muchos beneficios para quienes reciben cada dos meses su apoyo económico a través de la Pensión Bienestar, otorgada por el gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante la Secretaría del Bienestar.

Muchos de ellos se preguntan si para este mes de diciembre habrá algún depósito, quizá a manera de un pequeño aguinaldo, y esa información la tenemos para ti a continuación. Recuerda que para que puedas recibir esta pensión de 4 mil 800 pesos, que aumentará a 6 mil para el siguiente año, deberás contar con tu tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Habrá algún depósito en diciembre en la Pensión Bienestar?

No habrá ningún depósito correspondiente a la Pensión Bienestar para diciembre, puesto que el último pago fue en noviembre. Incluso los días 29 y 30 (hoy) todavía se siguen dispersando pagos correspondientes al último bimestre del 2023, periodo en el que se dan estos apoyos económicos.

Aunque sí hay un grupo que recibirá Pensión Bienestar en diciembre y esos serán los adultos mayores que viven en Acapulco y que fueron afectados por el huracán Otis, cuyo depósito se retrasó por estas causas. Indicaron las autoridades de la Secretaría del Bienestar que si no pueden recibir o ir a cobrar su monto de noviembre, se dispersará este pago en diciembre, aunque sólo a quien vive en Acapulco.

Pensión del bienestar. Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo será el siguiente pago de la Pensión Bienestar?

El próximo pago de la Pensión Bienestar será hasta enero del 2024, año en el que ya se verá reflejado el aumento del monto en un 25 por ciento, tal y como lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en lugar de recibir 4 mil 800 pesos, serán 6 mil los que reciban en su tarjeta del Bienestar.

Recuerda que es indispensable que tengas tu tarjeta, pues de lo contrario no se te podrá hacer el pago. El dinero quedará en tu cuenta, sí, pero no podrás disponer de él si no cuentas con el plástico. En el caso de la Ciudad de México, pueden acudir al Módulo de Rezagados, instalado en el Monumento a la Revolución.

